Música

Vai malandra
Notícia

Pique baile funk: Anitta faz show rebolativo e saliente em sua sétima passagem pelo Planeta Atlântida 

Cantora mostrou toda sua versatilidade com hits em diferentes estilos — do funk a músicas em outros idiomas

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS