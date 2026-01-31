Anitta transformou a Saba em baile funk nesta sexta-feira (30). Duda Fortes / Agencia RBS

Quando surgiu no palco do Planeta Atlântida, às 22h36min desta sexta-feira (30), em meio a fogos e gritos dos fãs, Anitta deixou claro que estava disposta a deixar o público com os joelhos doloridos — tamanho o esforço que seria necessário para acompanhar o show rebolativo e incendiário que se iniciava ali.

Os planetários, por sua vez, não demonstraram preocupação: no que dependesse da energia do público, quem sairia da Saba cansada seria a girl from Rio. Foi briga de cachorro grande, mas o Planeta Atlântida gosta assim.

Aliás, Gostosin, a música alusiva à contenda canina, foi o sucesso responsável por incendiar a sétima passagem de Anitta pelo festival. Parceria dela com Felipe Amorim e Hitmaker, a canção disputa o título informal de Hit do Carnaval — e, pelo que se viu na Saba, há grande chance de vitória. O público não só cantou do início ao fim, como também cumpriu a rigor a coreografia da música, viralizada em redes sociais como o TikTok.

O mesmo ocorreu em canções como Modo Turbo, Combatchy, Bota um Funk e Lose Ya Breath que agitaram o primeiro bloco do show, dedicado ao repertório com "cara de Ensaios da Anitta", projeto da artista que já virou tradição no verão brasileiro. Com mais de uma dezena de bailarinos no palco, ela transformou a Saba em um verdadeiro baile funk.

Depois, foi a vez de Anitta explorar sua versatilidade — pois nem só de funk vive a persona artística de Larissa de Macedo Machado. A cantora é uma das artistas mais versáteis da sua geração, colecionando sucessos que respondem a diferentes estilos (alguns deles, inclusive, cantados em outros idiomas).

Algo que ajuda a explicar o sucesso de Anitta dentro e fora do país. Ela foi a artista brasileira mais ouvida do mundo no Spotify em 2025. No Brasil, também conquistou o lugar mais alto do pódio como a cantora com o maior número de ouvintes. Foram mais de 2,2 bilhões de streams acumulados, com uma média de quase 40 milhões de reproduções mensais. Não, não é pra qualquer um. Ela sabe disso.

Com Contatinho, pagodão baiano gravado em parceria com Leo Santana, Anitta iniciou o passeio por seu repertório mais eclético. Depois, foi a vez de Ai Papai, parceria com MC Danny e Hitmaker que funde o funk ao piseiro. Mais uma canetada do trio veio com Sei Que Tu Me Odeia, música na qual Anitta debocha na cara das inimigas: "Eu tenho mil problemas, mas nenhum deles é não ser gostosa".

Mas como nem mesmo as gostosas estão livres de alguma sofrência, Anitta colocou a Saba para bailar ao som do sertanejo. Some Que Ele Vem Atrás, com Marília Mendonça; Loka, com Simone e Simaria; Romance com Safadeza, dela e de Wesley Safadão; e Ao Vivo e a Cores, com Mateus & Kauan, foram as escolhidas para o bloco alusivo ao gênero que há uma década é o mais ouvido pelos brasileiros.

A plateia aproveitou as canções mais românticas para descansar as pernas, mas a "folga" não durou muito tempo. Com Paradinha e Sim ou Não, a saliência voltou a tomar conta do espetáculo. Mas também houve espaço para demonstrar carinho pelo público: Anitta agradeceu a presença dos fãs e celebrou parceria de 10 anos com o Planeta Atlântida. Em seguida, lançou a pergunta que todos estavam esperando para ouvir:

— Vocês pensaram que eu não ia rebolar a minha bunda hoje?

Quem conhece o repertório da artista sabe que a indagação antecede o Movimento da Sanfoninha, quando o show vira uma "batalha de dança". Com os dançarinos se revezando em coreografias individuais na parte mais à frente do palco, o momento agitou a plateia.

A sequência veio com Vai Malandra, quando a artista anunciou que o Planeta Atlântida voltaria ao mood "baile de favela". Canções como No Chão Novinha e Desce Pro Play levaram os planetários cujas pernas são mais resistentes a descerem até o chão mais algumas vezes.

Mas tudo não passou de um aquecimento. A temperatura subiu mesmo na canção seguinte: São Paulo, parceria de Anitta com ninguém menos que The Weeknd. Com uma letra bastante explícita e uma coreografia igualmente esclarecedora, a canção fez a festa dos planetários mais travessos.