Parceria entre Planeta Atlântida e Detran-RS oferece transporte gratuito entre praias para o festival

O Planeta Atlântida, em parceria com o Detran-RS, oferece deslocamento gratuito entre praias do Litoral Norte para quem for curtir os dias de shows. Neste ano, o festival celebra 30 anos em edição histórica nesta sexta (30) e sábado (31), na Saba, em Atlântida.

A operação do ônibus batizado de Salva-Vidas da Galera permitirá que o público faça o trajeto de ida e volta ao evento sem custos. Os veículos sairão de Arroio do Sal e Tramandaí.

O transporte é exclusivo para o Planeta Atlântida, com vagas limitadas e funcionamento mediante reserva online por meio deste link .

Rotas e horários

O transporte contará com duas rotas — Rota Norte e Rota Sul — com pontos de embarque e horários definidos.

EMBARQUE:

Rota Norte

• Parada Arroio do Sal

Av. Assis Brasil, 801

• Parada de Arroio Teixeira

Rua São Leopoldo esquina rua Darci Feijó/ Arroio Teixeira

• Parada Capão Novo

Av. Paraguassu esquina Av. das Gaívotas

• Parada Capão da Canoa

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa

Av. Paraguassu, 1881

Rota Sul

• Parada Tramandaí

Av. Fernandes Bastos esquina Av. Rubem Berta

• Parada Imbé

Av. Paraguassu, 1631

• Parada Atlântida Sul

Praça da Integração (Av. Saquarema) em Atlântida Sul

• Parada Xangri-Lá

Praça Ramiro Correia em Xangri-Lá

DESEMBARQUE:

• Avenida Central, 2031 - Xangri-Lá

Cada CPF poderá realizar uma reserva de ida e uma reserva de volta, selecionando cidade, o dia e horário de interesse. Caso não consiga adquirir o ticket de embarque, no lote vigente, o planetário poderá tentar novamente na liberação do lote seguinte. Serão disponibilizados quatro lotes até quinta-feira (29). A orientação é chegar com 15 minutos de antecedência.

O Planeta Atlântida está sujeito a classificação indicativa e menores de 14 anos não entram no evento, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Para o transporte, menores de 16 anos deverão ser acompanhados pelos pais, parentes de até 3º grau maior de idade ou responsáveis legais e precisam apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade oficial com foto do adolescente e do acompanhante.

