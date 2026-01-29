Parceria entre Planeta Atlântida e Detran-RS oferece transporte gratuito entre praias para o festival

O Planeta Atlântida, em parceria com o Detran-RS, oferece deslocamento gratuito entre praias do Litoral Norte para quem for curtir os dias de shows. Neste ano, o festival celebra 30 anos em edição histórica nesta sexta (30) e sábado (31), na Saba, em Atlântida.
A operação do ônibus batizado de Salva-Vidas da Galera permitirá que o público faça o trajeto de ida e volta ao evento sem custos. Os veículos sairão de Arroio do Sal e Tramandaí.
O transporte é exclusivo para o Planeta Atlântida, com vagas limitadas e funcionamento mediante reserva online por meio deste link.
Rotas e horários
O transporte contará com duas rotas — Rota Norte e Rota Sul — com pontos de embarque e horários definidos.
EMBARQUE:
Rota Norte
• Parada Arroio do Sal
Av. Assis Brasil, 801
• Parada de Arroio Teixeira
Rua São Leopoldo esquina rua Darci Feijó/ Arroio Teixeira
• Parada Capão Novo
Av. Paraguassu esquina Av. das Gaívotas
• Parada Capão da Canoa
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa
Av. Paraguassu, 1881
Rota Sul
• Parada Tramandaí
Av. Fernandes Bastos esquina Av. Rubem Berta
• Parada Imbé
Av. Paraguassu, 1631
• Parada Atlântida Sul
Praça da Integração (Av. Saquarema) em Atlântida Sul
• Parada Xangri-Lá
Praça Ramiro Correia em Xangri-Lá
DESEMBARQUE:
• Avenida Central, 2031 - Xangri-Lá
Cada CPF poderá realizar uma reserva de ida e uma reserva de volta, selecionando cidade, o dia e horário de interesse. Caso não consiga adquirir o ticket de embarque, no lote vigente, o planetário poderá tentar novamente na liberação do lote seguinte. Serão disponibilizados quatro lotes até quinta-feira (29). A orientação é chegar com 15 minutos de antecedência.
O Planeta Atlântida está sujeito a classificação indicativa e menores de 14 anos não entram no evento, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Para o transporte, menores de 16 anos deverão ser acompanhados pelos pais, parentes de até 3º grau maior de idade ou responsáveis legais e precisam apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade oficial com foto do adolescente e do acompanhante.
O Planeta
O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na sede campestre da Saba, na praia de Atlântida, no litoral norte gaúcho. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do Planeta, levando aos planetários mais de 900 horas de música. O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho, em um encontro de gerações que completa 30 anos em 2026.