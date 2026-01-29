Ospa ganha piano de meia cauda Steinway e outros instrumentos via doações; veja imagens

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) recebeu acréscimos importantes para seu acervo de instrumentos. Ao longo do ano passado, a fundação vinculada à Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac) ganhou, por meio de doações, dois pianos, um saxofone, um clarinete e uma flauta doce (veja, ao final, como doar instrumentos ou valores para a orquestra).
Os instrumentos de sopro serão utilizados nas aulas da Escola de Música da Ospa, enquanto os pianos foram encaminhados ao Coro Sinfônico para uso em apresentações. Um deles é do tipo meia cauda da prestigiada marca norte-americana Steinway & Sons; outro é digital da Roland e tem sido tocado em exibições pelo Interior.
Integrante do Coro Sinfônico da Ospa desde 2017, o pianista Eduardo Knob compartilha um sentimento de gratidão pelos itens doados:
— Nós, músicos, ficamos muito felizes por termos mais opções disponíveis para o nosso fazer musical.
Ele diz que o piano de meia cauda Steinway recebido é "perfeito" e tem um som que se equipara, em potência sonora, a uma orquestra. As teclas são em marfim e a pintura é original.
Já o Roland digital, explica Knob, tem como principal característica a praticidade para pequenos ensaios e aquecimento vocal.
Piano veio de Gravataí
Os três instrumentos de sopro vieram de um mesmo doador e os pianos, de pessoas diferentes. O Steinway de meia cauda pertencia a um músico aposentado da Ospa e foi trazido de Morungava, distrito de Gravataí, na Região Metropolitana.
Com relação à flauta doce recebida, Knob esclarece que não se trata se um instrumento presente nas orquestras, mas será usado nas aulas de teoria e percepção musical da Escola da Ospa:
— Essas aulas são vitais para a formação de cada músico.
Temporada 2026
Neste momento, a Ospa está em recesso. A temporada 2026 começará com concerto no dia 6 de março, tendo como convidada a pianista ucraniana Valentina Lisitsa, que vai interpretar com a orquestra o Concerto para Piano nº 3 de Prokofiev.
Também estarão no programa do dia a 5ª Sinfonia de Beethoven e a suíte Danças Polovetsianas (da ópera Prince Igor) de Borodin, com participação do Coro Sinfônico da Ospa.
A programação completa da temporada ainda não foi divulgada.
Como doar para a Ospa
Doações de instrumentos
O Conservatório Pablo Komlós — Escola de Música da Ospa aceita doações de instrumentos de orquestra em bom estado de conservação. As peças passam por avaliação antes de serem integradas ao acervo. O contato deve ser feito pelo e-mail atendimento@ospa.rs.gov.br
Confira, abaixo, a relação de instrumentos prioritários aceitos:
- Violinos
- Violas
- Violoncelos
- Contrabaixos acústicos
- Flautas transversais
- Oboés
- Clarinetes
- Fagotes
- Trompas
- Trompetes
- Trombones
- Tubas
- Percussão de orquestra
Doações via Imposto de Renda
Empresas e pessoas físicas podem destinar parte do Imposto de Renda (IR) à Ospa por meio da Lei Rouanet.
Para empresas, isso assegura a presença da marca nos materiais de divulgação e transmissões online, cortesias para eventos, ações de ativação de marca na Casa da Ospa, entre outras ações. Contato pelo e-mail atendimento@ospa.rs.gov.br
No caso de pessoas físicas, a doação pode ser feita de forma única ou em diversos momentos ao longo do ano. Contato pelo e-mail amigo.ospa@gmail.com
Outras informações sobre doações via IR podem ser acessadas no site da orquestra.
Como ser Amigo Ospa
Pessoas físicas também podem contribuir financeiramente tornando-se Amigo Ospa, um plano anual de benefícios. Ao aderir, a pessoa desfruta de vantagens e contribui diretamente para a realização dos projetos artísticos, educacionais e sociais da Fundação Ospa ao longo da temporada.
O valor investido também pode ser deduzido do IR, de modo similar às demais doações por pessoas físicas.
Outra informações sobre como ser um Amigo Ospa podem ser obtidas neste documento. Contato pelo e-mail amigo.ospa@gmail.com