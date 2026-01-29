Música

Reforços de peso
Notícia

Ospa ganha piano de meia cauda Steinway e outros instrumentos via doações; veja imagens

Equipamentos serão usados pelo Coro Sinfônico e nas aulas da Escola da Ospa; saiba como ajudar

André Malinoski

