Ospa ganha piano de meia cauda Steinway e outros instrumentos via doações; veja imagens

Prestador de serviço da Ospa Roberto Scherer, o Betinho, mostra o Steinway de meia cauda recebido pela orquestra. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) recebeu acréscimos importantes para seu acervo de instrumentos. Ao longo do ano passado, a fundação vinculada à Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac) ganhou, por meio de doações, dois pianos, um saxofone, um clarinete e uma flauta doce (veja, ao final, como doar instrumentos ou valores para a orquestra).

Os instrumentos de sopro serão utilizados nas aulas da Escola de Música da Ospa, enquanto os pianos foram encaminhados ao Coro Sinfônico para uso em apresentações. Um deles é do tipo meia cauda da prestigiada marca norte-americana Steinway & Sons; outro é digital da Roland e tem sido tocado em exibições pelo Interior.

Integrante do Coro Sinfônico da Ospa desde 2017, o pianista Eduardo Knob compartilha um sentimento de gratidão pelos itens doados:

— Nós, músicos, ficamos muito felizes por termos mais opções disponíveis para o nosso fazer musical.

Ele diz que o piano de meia cauda Steinway recebido é "perfeito" e tem um som que se equipara, em potência sonora, a uma orquestra. As teclas são em marfim e a pintura é original.

Já o Roland digital, explica Knob, tem como principal característica a praticidade para pequenos ensaios e aquecimento vocal.

Piano veio de Gravataí

Os três instrumentos de sopro vieram de um mesmo doador e os pianos, de pessoas diferentes. O Steinway de meia cauda pertencia a um músico aposentado da Ospa e foi trazido de Morungava, distrito de Gravataí, na Região Metropolitana.

Com relação à flauta doce recebida, Knob esclarece que não se trata se um instrumento presente nas orquestras, mas será usado nas aulas de teoria e percepção musical da Escola da Ospa:

— Essas aulas são vitais para a formação de cada músico.

Temporada 2026

Pianista ucraniana Valentina Lisitsa será solista do concerto de abertura da temporada 2026 da Ospa. Gilbert Francois / Divulgação

Neste momento, a Ospa está em recesso. A temporada 2026 começará com concerto no dia 6 de março, tendo como convidada a pianista ucraniana Valentina Lisitsa, que vai interpretar com a orquestra o Concerto para Piano nº 3 de Prokofiev.

Também estarão no programa do dia a 5ª Sinfonia de Beethoven e a suíte Danças Polovetsianas (da ópera Prince Igor) de Borodin, com participação do Coro Sinfônico da Ospa.

A programação completa da temporada ainda não foi divulgada.

Como doar p ara a Ospa

Doações de instrumentos

O Conservatório Pablo Komlós — Escola de Música da Ospa aceita doações de instrumentos de orquestra em bom estado de conservação. As peças passam por avaliação antes de serem integradas ao acervo. O contato deve ser feito pelo e-mail atendimento@ospa.rs.gov.br

Confira, abaixo, a relação de instrumentos prioritários aceitos:

Violinos

Violas

Violoncelos

Contrabaixos acústicos

Flautas transversais

Oboés

Clarinetes

Fagotes

Trompas

Trompetes

Trombones

Tubas

Percussão de orquestra

Doações via Imposto de Renda

Empresas e pessoas físicas podem destinar parte do Imposto de Renda (IR) à Ospa por meio da Lei Rouanet.

Para empresas, isso assegura a presença da marca nos materiais de divulgação e transmissões online, cortesias para eventos, ações de ativação de marca na Casa da Ospa, entre outras ações. Contato pelo e-mail atendimento@ospa.rs.gov.br

No caso de pessoas físicas, a doação pode ser feita de forma única ou em diversos momentos ao longo do ano. Contato pelo e-mail amigo.ospa@gmail.com

Outras informações sobre doações via IR podem ser acessadas no site da orquestra.

Como ser Amigo Ospa

Pessoas físicas também podem contribuir financeiramente tornando-se Amigo Ospa, um plano anual de benefícios. Ao aderir, a pessoa desfruta de vantagens e contribui diretamente para a realização dos projetos artísticos, educacionais e sociais da Fundação Ospa ao longo da temporada.

O valor investido também pode ser deduzido do IR, de modo similar às demais doações por pessoas físicas.