MP da Bahia abre procedimento para investigar Ivete Sangalo por dançar e cantar com criança em show

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recebeu uma representação contra a cantora Ivete Sangalo após dançar e cantar a música Vampirinha com uma criança em seu show.
A representação pode ser feita por qualquer pessoa e tem como objetivo a coleta de informações iniciais. A denuncia ainda precisa ser aceita pelo MP para a adoção ou não de medidas legais cabíveis.
Por envolver uma pessoa menor de 18 anos, os procedimentos acontecem de forma sigilosa, explicou o Ministério Público.
Não há informações sobre o local em que a situação ocorreu. A assessoria de Ivete Sangalo não se pronunciou sobre o assunto.
A música Vampirinha foi apresentada ao público pela primeira vez durante o Festival Virada Salvador, em 31 de dezembro de 2025, e é a aposta da cantora para o Carnaval.
Confira a letra da música:
"É noite de lua cheia e as vampira tão solta
É noite de lua cheia e as vampira tão solta
Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca
Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca
Se tem coragem de sair se jogue agora
Tem um bocado de vampirinha lá fora
Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto
Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto
Se! tu tem medo de virar morcego
Libera o pescoço
Tenha medo não
Combo de uísque, narguilé e gelo
Nós dando rasante
Pelos paredão
Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto
Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto"