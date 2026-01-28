MP da Bahia abre procedimento para investigar Ivete Sangalo por dançar e cantar com criança em show

A faixa é a aposta da cantora para o Carnaval. Jonathan Heckler / Agência RBS

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recebeu uma representação contra a cantora Ivete Sangalo após dançar e cantar a música Vampirinha com uma criança em seu show.

A representação pode ser feita por qualquer pessoa e tem como objetivo a coleta de informações iniciais. A denuncia ainda precisa ser aceita pelo MP para a adoção ou não de medidas legais cabíveis.

Por envolver uma pessoa menor de 18 anos, os procedimentos acontecem de forma sigilosa, explicou o Ministério Público.

Não há informações sobre o local em que a situação ocorreu. A assessoria de Ivete Sangalo não se pronunciou sobre o assunto.

A música Vampirinha foi apresentada ao público pela primeira vez durante o Festival Virada Salvador, em 31 de dezembro de 2025, e é a aposta da cantora para o Carnaval.

Confira a letra da música:

"É noite de lua cheia e as vampira tão solta

É noite de lua cheia e as vampira tão solta

Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca

Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca

Se tem coragem de sair se jogue agora

Tem um bocado de vampirinha lá fora

Vou te chupar

Chupar teu pescoço

Te chupar todinho

Chupar, chupar, chupar com gosto

Vou te chupar

Chupar teu pescoço

Te chupar todinho

Chupar, chupar, chupar com gosto

Se! tu tem medo de virar morcego

Libera o pescoço

Tenha medo não

Combo de uísque, narguilé e gelo

Nós dando rasante

Pelos paredão

Vou te chupar

Chupar teu pescoço

Te chupar todinho

Chupar, chupar, chupar com gosto