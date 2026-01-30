Música

30 anos do festival
“Minha expectativa é dançar, cantar e aproveitar”: primeiro dia de Planeta Atlântida é marcado por calor e empolgação dos planetários

Sob sol forte e com os termômetros marcando 27ºC, fãs entraram na Saba ansiosos pelas atrações desta sexta-feira

Yasmim Girardi

