“Minha expectativa é dançar, cantar e aproveitar”: primeiro dia de Planeta Atlântida é marcado por calor e empolgação dos planetários

Antes mesmo da primeira apresentação oficial desta sexta-feira (30), o Planeta Atlântida já pulsava em clima de festa. Sob sol forte, de 27ºC, e clima de expectativa no ar, os planetários tomaram a Saba, em Atlântida, correndo, gritando e celebrando a chegada ao festival. Enquanto alguns disputavam a grade — como é chamada a primeira fileira em frente ao palco —, outros só queriam uma coisa: aproveitar cada minuto dessa edição histórica.

Perto das 17h, a passagem de som de artistas como Isa Buzzi, primeira atração do Palco Atlântida, e Veigh & Supernova, primeiro show do Palco Planeta, já movimentava os fãs. O estudante Pedro Henrique Teixeira Machado, 18 anos, admirava encantado os espaços, mas mantinha o olho no relógio:

— Eu esperava muito e mesmo assim me surpreendi. A organização, a estrutura, está tudo lindo. Quero aproveitar um pouco antes, mas quero ver o Neto Fagundes. Gosto muito do cara.

Para o jovem, a apresentação, clássica do Planeta Atlântida, faz parte da experiência completa. O artista e comunicador abriu oficialmente o festival cantando o hino do Rio Grande do Sul e, depois, com o Canto Alegretense, embalou jovens e adultos. Segurando a bandeira do Estado, Neto Fagundes puxou um coro de “ah, eu sou gaúcho” para deixar os planetários ainda mais no clima.

Enquanto isso, os intervalos entre os shows também foram bem aproveitados para curtir o sol e tirar fotos. Alguns dos lugares preferidos dos planetários, como o monumento do Planeta Atlântida, no meio do caminho entre os dois palcos, contava com longas filas. As paredes com os lambes coloridos, próximas das entradas e dos banheiros, também estavam concorridas.

Monumento do Planeta Atlântida, no meio do caminho entre os dois palcos, é um dos lugares favoritos para fotos. Duda Fortes / Agencia RBS

A servidora pública Larissa Albeche, 30 anos, trouxe velinhas de aniversário para comemorar as três décadas juntamente ao festival. O aniversário dela foi no dia 24 de janeiro e ela conta que estava ansiosa para celebrar na Saba:

— Vim no Planeta Atlântida 20 anos e agora estou comemorando meus 30 anos aqui, com essa edição histórica. Desde o ano passado eu já sabia que queria comemorar meu aniversário aqui, com essa energia.

Larissa Albeche trouxe velinhas para comemorar o aniversário de 30 anos junto ao festival. Yasmim Girardi / Grupo RBS

Era possível notar a ansiedade para os shows previstos para o primeiro dia. O morador de Osório e funcionário de um posto de gasolina Gabriel Pereira Lemke, 21, estava na grade desde cedo para ver o show do Veigh & Supernova, marcado para às 18h. O plano dele e da namorada é manter o lugar até a hora do show da Luisa Sonza, às 3h20min de sábado.

A designer gráfica Tainá Ribeiro, 35, já estava com o roteiro de apresentações organizado:

— Vim cedo porque quero curtir tudo. É meu oitavo Planeta Atlântida e minha expectativa é dançar, cantar e aproveitar muito. Ano passado vim no show da Anitta e foi perfeito, estou ansiosa para ver novamente. Quero curtir Menos é Mais e, claro, Nenhum de Nós, porque também curto o rock da velha guarda.