Masterclass entrega imersão nos bastidores do Planeta Atlântida

Alice Bastos Neves mediou painel com Caroline Torma (diretora-executiva de Marketing e Entretenimento) e Dody Sirena (sócio-fundador da DC Set Group). Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Planeta Atlântida, neste ano, ganhou um dia a mais. Nesta quinta-feira (29), a tradicional festa do Litoral Norte apresentou a Masterclass Planeta + PUCRS. A iniciativa entregou uma imersão inédita para um público interessado em todo o universo de produção, na história de um festival que se fundiu com a cultura do Estado nas últimas três décadas e em networking.

As atividades começaram às 14h, com a presença de organizadores e convidados que, em cinco painéis, contaram a história do Planeta. A plateia de 130 pessoas que adquiriram ingressos exclusivos pôde conhecer os bastidores da criação da marca consolidada no país.

O festival, que nasceu para celebrar os então 20 anos da Rádio Atlântida, é uma parceria entre Grupo RBS e DC Set Group. Representantes das empresas subiram ao palco para contar desde a concepção do evento à evolução ao longo dos anos que faz com que o Planeta siga atraindo novos públicos — e crescendo.

— Fomos um dos primeiros festivais a ter este conceito de multiatividades. E ver, 30 anos depois, esta consolidação e tanta gente interessada é uma realização profissional. Saber que a gente, de uma certa forma, além do sucesso como evento, também construiu uma trajetória de sucesso para quem tem interesse de entrar neste ramo e se espelha nesta nossa atuação aqui no Planeta — diz Dody Sirena, sócio-fundador da DC Set Group.

Legado

Para Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing e Entretenimento do Grupo RBS, a masterclass reflete a materialização da crença da empresa na marca:

— O Planeta Atlântida vai além de um festival. E o evento está deixando um legado. Quando a gente cria uma masterclass, em que contamos como fazemos o Planeta, e temos um público como este, percebemos que o evento do verão gaúcho, um rito de passagem para os jovens que atravessa gerações, transcendeu. Este projeto era um desejo antigo e estamos muito felizes em poder compartilhar este conhecimento.

A masterclass também abordou a organização por trás da produção, a composição de line-up e experiências de marca, com presença dos patrocinadores master — a edição comemorativa de três décadas tem recorde de 39 parceiros comerciais.

— Quando se fala de educação, nada melhor do que ir in loco e oferecer esta experiência para quem nunca teria acesso a este tipo de conteúdo. O contato com quem de fato participa, cria e vive o Planeta Atlântida é único. Estamos oferecendo um conteúdo que não se acha em nenhum outro lugar — enfatiza Tiago Rigo, professor da PUCRS que assina a coordenação pedagógica da masterclass.

Além da imersão nos bastidores, que proporcionou a participação no evento-teste, com pocket shows de Vitor Kley e Vera Loca, participantes terão direito a uma nova rodada de aulas em março. Será uma manhã dedicada ao aprofundamento de temáticas conduzida por professores da universidade e profissionais do festival.

O Planeta Atlântida é realização de Grupo RBS e DC Set Group, com patrocínio master de Renner, Banrisul, Coca-Cola, PUCRS, KTO e Budweiser. O festival ocorre nesta sexta (30) e no sábado (31).