Hidratação, alimentação leve e roupas adequadas: confira dicas para curtir o Planeta Atlântida

O Planeta Atlântida acontece nos dias 30 e 31 de janeiro de 2026.

Começa nesta sexta-feira (30) a edição de 30 anos do Planeta Atlântida, na Saba, em Atlântida. O festival contará com duas noites de shows, música e atrações para entreter o público. Para curtir ao máximo e não deixar que contratempos atrapalhem, alguns cuidados são essenciais.

Tomar bastante água, alimentar-se bem, usar roupas adequadas para o evento e descansar são algumas dicas para garantir uma experiência divertida e inesquecível no Planeta.

Hidratação

Manter-se bem hidratado é a principal recomendação para aproveitar o evento de forma saudável, especialmente durante as atividades mais intensas. Ao longo do dia, o corpo humano sofre "perdas hídricas" importantes e desidrata naturalmente, então é essencial repor a água perdida.

— A gente vai desidratando sem saber, só por conversar, por gritar, por cantar — ressalta o médico Marcos Mottin. — O Planeta tem vários pontos de hidratação, então as pessoas têm que fazer proveito disso e se hidratar eventualmente.

Roupas adequadas

Para curtir o evento, Marcos Mottin recomenda que o público priorize o uso de roupas leves e confortáveis. Sapatos fechados são uma recomendação, porque o terreno do local é irregular e é importante caminhar sem medo de tropeçar ou cair.

Alimentação

É importante dar preferência a uma alimentação equilibrada antes, durante e depois do festival. Aposte em alimentos leves, com pouca gordura e evite fazer refeições pesadas.

Mottin destaca que o ideal é manter a frequência das refeições e não comer em grandes quantidades, mas sim prezar pela qualidade dos alimentos.

— (É importante) comer mais vezes, mas em menos quantidade — afirma. Frutas são uma boa alternativa como lanche, pois repõem os carboidratos do organismo e ainda hidratam.

Proteção contra o calor

A previsão do tempo para os dias do Planeta Atlântida é de sol e calor, então uso de filtro solar, boné ou chapéu é indispensável para proteger a pele dos raios UV intensos e preservar o bem-estar.

Descanso

Principalmente para quem vai nos dois dias de festival, é necessário descansar entre um show e outro, mesmo que por pouco tempo, além de relaxar no final do dia. O corpo precisa de um momento para recuperar as energias e estar pronto para mais emoções.

No espaço do Planeta Atlântida, serão disponibilizados diversos locais de descanso que podem ser utilizados a qualquer momento. Eles podem servir como um ambiente tranquilo para relaxar.

— É super importante para poder curtir ao máximo e aproveitar, por exemplo, os dois dias, então (graças aos momentos de descanso) as pessoas conseguem ter esse equilíbrio entre curtir, dançar e cantar — assegura Marcos Mottin.

Alongamento

É essencial fazer alongamentos para prevenir dores musculares após dançar e pular por horas seguidas.

Fique atento aos sinais de alerta

Tontura e náuseas são os principais sintomas que indicam a hora de procurar um ponto de atendimento médico, que estará disponível no Planeta Atlântida.

Muitas das ocorrências acontecem devido a desidratação, alteração de pressão arterial ou machucados externos, como um joelho ralado. É importante se manter alerta aos arredores e também ao que você está consumindo durante o evento.

Unimed Porto Alegre presente no Planeta

A Unimed Porto Alegre estará presente no Planeta Atlântida. Além de atuar como serviço médico oficial do evento, a cooperativa também terá um espaço na Arena com ativações para os participantes.

Uma estrutura interativa com ação de fotos holográficas será montada para que os planetários levem as imagens como lembrança da edição de 30 anos do festival. Bancos para descanso com tomadas para carregar celular, distribuição de sorvetes, bandanas e buckets também serão proporcionados.

Além das ações, a Unimed Porto Alegre seguirá com sua ampla estrutura de atendimento, contemplando posto médico equipado com leitos de UTI, semi-intensivo e observação, duas ambulâncias fixas, com suporte extra de outras duas ambulâncias, e mais de 100 profissionais envolvidos nas duas noites.

*Produção: Laura Bender




