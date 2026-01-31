"Fiquei até o final e já voltei pra fila": primeiros planetários chegam horas antes da abertura dos portões na Saba

Rafaela Roman estava na fila desde as 9h da manhã deste sábado (31). Gabriela Plentz / Agencia RBS

O segundo dia da edição de 30 anos do Planeta Atlântida ainda não começou para a maior parte do público, mas, para algumas pessoas, a emoção começa muito antes.

Quem circula pela Saba, em Atlântida, já percebe a movimentação dos primeiros planetários desde as 9h deste sábado (31), sete horas antes da abertura dos portões.

Para garantir um lugar na grade e viver intensamente a experiência do maior festival do sul do país, a fila começou a se formar ainda durante a manhã. A primeira a chegar praticamente não saiu das redondezas: a enfermeira Rafaela Roman, de 42 anos, cumpriu a promessa que havia feito no dia anterior e voltou a ser a líder da espera no setor Arena.

— Conheci uma menina na fila, ela está ficando em um apartamento aqui perto. Tomei uma ducha e voltei. Fiquei até o final do show da Luísa Sonza — conta a planetária, que conta com a ajuda de amigos que chegaram ainda antes das 12h para trazer também o café da manhã.

Fernanda também já marcava presença na Saba desde cedo. Gabriela Plentz / Agencia RBS

Logo atrás dela, estava Fernanda Martins Krauspenhar, de 47 anos. Moradora de Torres, ela veio curtir o Planeta Atlântida pela primeira vez neste ano. Quando questionada se algum artista em específico motivou ela a chegar cedo, Fernanda negou:

— Na real, foi pelo Planeta. Eu muito queria vir e não conseguia por conta do trabalho. Há 15 anos, eu trouxe minha filha e não entrei. E hoje vim curtir por mim.

Ainda antes das 10h, a jovem Maria Eduarda Ribeiro, 19 anos, estava na fila do camarote. A moradora de Viamão, na Região Metropolitana, não escondeu a preferência: veio na expectativa de ver Armandinho de perto, cantor que tradicionalmente abre a segunda noite de shows.

— Sempre foi meu sonho ver um show dele — conta a jovem, que é autista e chegou na fila preparada.

— Trouxe meu almoço, garrafas de água, um abafador de ouvidos e outras coisinhas. É a primeira vez que venho, vi as propagandas dos 30 anos e me deu vontade. E é bem legal mesmo — avalia Maria Eduarda, que curtiu a primeira noite.

Maria Eduarda chegou cedinho. Gabriela Plentz / Agencia RBS

Além de Armandinho, sobem no Palco Planeta neste sábado Belo, Ludmilla, Simone Mendes, Matuê, Alok e Denis convoca Tillia.

Horários dos shows do Planeta Atlântida neste sábado

Palco Planeta

18h - Armandinho

19h30min - Belo

21h - Ludmilla

22h30min - Simone Mendes

0h - Matuê

1h30min - Alok

3h10min - Dennis convoca Tília

Palco Atlântida