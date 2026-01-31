“Eu sou planetário”: o que faz os fãs de carteirinha do Planeta Atlântida retornarem ao festival tantas vezes?

Planeta Atlântida faz parte da vida do casal Guilherme Colombo, 36 anos, e Manoella Jeremias, 37. Yasmim Girardi / Grupo RBS

Planetário: quem já viveu vários Planetas Atlântida, conhece os rituais do festival e volta sempre que dá porque sabe que só quem vai sente.

Na edição de 30 anos, esse sentimento ganha ainda mais força. Entre veteranos e novos públicos, o festival se transforma em ponto de encontro de gerações que compartilham memórias, histórias e a certeza de que cada Planeta Atlântida é único — mesmo para quem já perdeu a conta de quantos viveu.

— Sou planetário! O primeiro que vim foi em 1996, vi Mamonas Assassinas, Tim Maia e Rita Lee ao vivo. Depois vim em outros, mas não lembro quantos — conta o autônomo Cadu Juliano, 44 anos, que veio de Porto Alegre para mais uma edição.

Esses grandes nomes marcaram época no festival, não só pelo impacto no palco, mas pelo peso histórico que carregavam. Eram artistas centrais da música brasileira, com relevância que atravessava fronteiras. Para muita gente, foi a única chance de vê-los ao vivo, especialmente no caso de Tim Maia e dos Mamonas, que morreram naquele mesmo ano.

— Cheguei atrasado para o show do Mamonas Assassinas e perdi essa grande chance de ver eles ao vivo. Fui pegar um amigo meu, nos atrasamos, e chegamos minutos depois do show acabar — relata o corretor de seguros Juliano Medaglia, 48, de Porto Alegre.

Juliano Medaglia , 48, conta que chegou atrasado para o show dos Mamonas Assassinas, na edição de 1996. Yasmim Girardi / Grupo RBS

Mudanças na estrutura

Daquele ano, ele lembra com carinho do show do Paralamas do Sucesso e das outras atividades. Naquela primeira edição, os planetários puderam curtir um bungee jump.

— Era moda na época — comenta, brincando ainda que hoje opta pelos espaços de descanso.

O primeiro Planeta Atlântida do jornalista Vinícius Conrad, 37, de Canguçu, na zona sul do Estado, foi em 2008. Apesar do cenário ser diferente dos primeiros 12 anos, a festa ainda não era como hoje.

— Tive a oportunidade de ver o Chorão, de trabalhar aqui como fotógrafo e de ver o Planeta Atlântida se transformando. A comunicação evoluiu, criaram ativações que agora fazem parte da experiência que é curtir o festival. Não é mais só curtir um show — avalia.

Repetir a dose nunca é demais

No começo da tarde, a planetária Janaina Soares, 46 anos, já estava pronta para curtir o show da Anitta. Moradora de Osório, ela frequenta o Planeta Atlântida desde jovem e, no ano passado, o show da grande artista pop brasileira deixou um gostinho de quero mais:

— Eu vinha com meu pai, quando era adolescente. Venho desde o início, sempre fez parte da nossa vida. Nesse ano quero acompanhar todos os shows de perto, principalmente o da Anitta. Sou muito fã.

O amor também é um bom motivo para retornar sempre que possível. O primeiro Planeta Atlântida do desenvolvedor de sistemas Guilherme Colombo, 36 anos, e da empresária Manoella Jeremias, 37, foi em 2002. Ela foi com a prima e ele, com a irmã.

Na época, não se conheciam. Na edição seguinte, em 2003, já vieram juntos, como casal. Moradores de Capão da Canoa, o festival continua parte da vida dos dois.

— Já viemos mais de 20 vezes. É um ritual nosso, mas também é pela energia e alegria do Planeta Atlântida — conta Manoella.

— ⁠Para a gente que mora aqui, o Planeta Atlântida é uma tradição. Faz parte da gente, tem que vir — complementa Colombo.

Já o corretor de seguros Juliano Medaglia, 48, veio no primeiro Planeta Atlântida e depois retornou ao festival uma única outra vez. Neste ano, ele e a esposa compraram uma casa na praia e acharam que seria uma boa forma de celebrar a nova conquista: