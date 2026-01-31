Música

É mais do que música
“Eu sou planetário”: o que faz os fãs de carteirinha do Planeta Atlântida retornarem ao festival tantas vezes?

Evento que celebra 30 anos faz parte da tradição e da memória de muitos gaúchos

Yasmim Girardi

