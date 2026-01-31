“É pela emoção de estar perto”: fãs se dedicam para ficar na grade durante os shows do Planeta Atlântida

As amigas Paula Santana e Fernanda Almeida foram juntas à edição de 15 anos do Planeta e agora voltaram para celebrar os 30 anos do festival. Yasmim Girardi / Grupo RBS

Na primeira fila, os graves batem forte no coração, o som é mais alto e é possível ver os artistas em alta definição. Para os fãs, essa experiência faz a diferença na hora de assistir ao show dos artistas preferidos. No primeiro dia de Planeta Atlântida, as atrações dos dois palcos motivaram planetários a ir além pela proximidade.

Pouco tempo antes do show da Ebony, no Palco Atlântida, a grade já estava lotada.

— Estou há três shows aqui esperando. Não comi, não bebi. Nada. É pela emoção de estar perto dela — conta a professora Vitória Rodrigues, 20 anos, que veio de Rio Grande para curtir o festival.

Ao lado, o assistente administrativo Igor Davila, 28, de Caxias do Sul, cantava todas as músicas que a DJ que animava a festa antes da artista subir ao palco tocava.

— Estou aqui para ver a Ebony, a mais mais. Quero ouvir Pensamentos Intrusivos — relata.

Igor Davila, 28 anos, e Vitória Rodrigues, 20, pegaram grade na primeira noite do Planeta Atlântida 2026. Yasmim Girardi / Grupo RBS

A técnica em informática Ritielly Roxo, 18, de Gravataí, se esforçou para “pegar grade”, como chamam a conquista do espaço privilegiado na primeira fila em frente ao palco.

— Cheguei cedo, mas não fiquei aqui o tempo todo. Fui cavando meu lugar, nadando entre as pessoas. Quando saiu a galera que estava aqui, eu vim. É minha chance de ver ela, eu amo muito ela. Quero ouvir Extraordinária e Kia — confessa, empolgada.

Ritielly Roxo (esquerda) e outros planetários esperavam na grade pelo show da Ebony. Yasmim Girardi / Grupo RBS

No outro palco, a história é parecida. Em clima de pagode, a galera que esperava o show do Menos é Mais com Matheus Fernandes estava ansiosa para ver o grupo que já é sucesso no Brasil inteiro.

— Primeira vez no show do Menos é Mais, somos muito fãs. Chegamos na Saba umas 17h, mas fomos vindo mais para frente conforme as pessoas iam saindo — lembra a enfermeira Paula Santana, 30, de Rio Grande.

Ela estava acompanhada da amiga de longa data, a odontopediatra Fernanda Almeida, 30. Embora sejam muito fãs do grupo, o motivo da vinda para o Planeta Atlântida foi outro:

— Nos 15 anos do Planeta Atlântida, tínhamos 15 anos e viemos juntas. Agora, nos 30 anos, nossos e do festival, pensamos em vir de novo. Está cada vez melhor, não cansam de nos surpreender.

A grande maioria dos esforçados para pegar grade é composta por adolescentes. A empresária e planetária Elisandra Cardoso Mello, 50, trouxe a sobrinha adolescente para curtir o Planeta Atlântida pela primeira vez.

— O intuito era assistir João Gomes de pertinho. Depois, ficamos para ver Anitta e agora queremos ver Menos é Mais. Estamos desde a hora que chegamos sem ir no banheiro e sem comer. Só tomamos água porque alguém muito legal viu que estávamos precisando e nos deu uma garrafinha — conta, rindo.