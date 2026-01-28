Do funk ao pagode, Ludmilla promete repertório versátil no Planeta Atlântida: "Faz parte de quem sou como artista"

Ludmilla deve apresentar hits como "Maliciosa", "Bom", "Favela Chegou" e "Bota", seu mais novo single. Steffanie Lima / Divulgação

Avisa lá: pode falar que a Ludmilla está chegando ao Planeta Atlântida com entusiasmo de sobra para o show deste sábado (31), na Saba, em Atlântida. Dona de uma carreira marcada pela versatilidade, a artista promete um espetáculo repleto dos seus maiores sucessos, incluindo o mais novo single, Bota, parceria com a rapper estadunidense Latto e a cantora argentina Emilia.

— Estou com a expectativa lá em cima. O Planeta Atlântida tem uma energia muito única. Podem esperar um show bem para cima, cheio de hits, dança e aquela troca sincera que eu amo ter com a galera — projeta a cantora, que se apresenta no Palco Planeta às 21h.

Do funk ao pagode, passando pelo pop e R&B, o repertório diverso da artista promete embalar os planetários em mais uma passagem pelo festival gaúcho, do qual Ludmilla guarda boas recordações.

— É um público que entrega tudo do começo ao fim. Essa mistura permite que pessoas de diferentes idades, histórias e gostos musicais se identifiquem de verdade com o meu show. Isso é incrível — relembra.

Ganhadora do Grammy Latino de melhor álbum de samba/pagode pelo disco Numanice 2 (2022) e criadora do evento musical Numanice, que teve diversas passagens por Porto Alegre, Ludmilla firmou seu nome como uma das principais performances da música brasileira – sem esquecer suas origens – e abrindo novas possibilidades para artistas negras no cenário pop do Brasil.

— Sempre acreditei em seguir o que faz sentido para mim, mesmo quando o caminho ainda não é óbvio — destaca.

"Sinto que construí uma conexão muito verdadeira", diz Ludmilla sobre sua relação com os fãs gaúchos. Steffanie Lima / Divulgação

Em entrevista a Zero Hora, Ludmilla fala mais sobre sua relação com os fãs gaúchos, seu processo criativo e os próximos passos da carreira.

Confira entrevista com Ludmilla

Com um público tão diverso como o do Planeta Atlântida, como você constrói um show que converse com diferentes gerações e estilos musicais?

Isso acontece de forma muito natural, porque a minha carreira sempre foi construída na base da versatilidade. Eu jogo nas 11 (posições), costumo dizer (risos).

Desde muito nova, transito por vários estilos, do funk ao pagode, passando pelo pop e agora mergulhando cada vez mais no R&B, e tudo isso faz parte de quem eu sou como artista. Essa mistura permite que pessoas de diferentes idades, histórias e gostos musicais se identifiquem de verdade com o meu show. Isso é incrível.

Nos últimos anos, você marcou presença frequente no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, com projetos como o Numanice. Que tipo de conexão você sente que construiu com os fãs gaúchos?

Sinto que construí uma conexão muito verdadeira. Os fãs gaúchos são intensos, atentos e demonstram carinho de um jeito muito sincero. Cada vez que volto ao Rio Grande do Sul, percebo que essa troca fica mais forte, próxima e verdadeira.

Você transita com muita naturalidade entre gêneros, projetos e formatos. Como é o seu processo criativo na hora de se reinventar sem perder a sua identidade?

Meu processo criativo passa muito pela coragem de me arriscar e de confiar na minha verdade. Foi assim com o pagode, num momento em que o gênero ainda não tinha a força e a visibilidade que tem hoje, sobretudo para as mulheres, e fico muito feliz de ter contribuído para essa virada.

Agora acontece algo parecido com o R&B, que ainda é um movimento tímido no Brasil, com pouco apoio das gravadoras e das plataformas, mas que me representa muito artisticamente. Me reinventar é isso: experimentar, abrir espaço para o novo e, ao mesmo tempo, manter a minha essência intacta, respeitando minha história e a forma como escolho me expressar através da música.

Quais são os próximos passos que você pode adiantar: novos projetos, músicas ou colaborações que ainda não vimos da Ludmilla?

Acabei de lançar Bota, uma música com a Emilia e a Latto que tem tudo a ver com o verão, o Carnaval, e que foi feita para gente dançar muito. O lançamento foi superabraçado, está performando muito bem e já se tornou o maior debut pop do ano até o momento, o que me deixa muito feliz com toda essa repercussão. Mas, sim, tem muita coisa boa sendo preparada e em breve vou compartilhar com vocês.