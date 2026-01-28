Música

Rainha da favela
Notícia

Do funk ao pagode, Ludmilla promete repertório versátil no Planeta Atlântida: "Faz parte de quem sou como artista"

Cantora retorna ao festival para apresentação no sábado, às 21h

Lou Cardoso

