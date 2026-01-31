A Saba pulsou em clima de festa nessa sexta-feira (30), primeiro dia do Planeta Atlântida 2026.

Por volta das 17h50min, Neto Fagundes subiu ao palco para cantar o Hino do Rio Grande do Sul , dando início oficialmente à edição de 30 anos do festival.

COMO FORAM OS SHOWS Com shows vibrantes e sold out, Planeta Atlântida inicia comemoração de 30 anos

Os planetários ainda curtiram shows de Veigh & Supernova, João Gomes, Jota Quest, Anitta, Menos é Mais convida Matheus Fernandes e Zé Neto & Cristiano ao longo da noite.