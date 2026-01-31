Com shows vibrantes e sold out, Planeta Atlântida inicia comemoração de 30 anos

Jota Quest anunciou o sold out do Planeta Atlântida 2026. Duda Fortes / Agencia RBS

O Planeta Atlântida 2026 começou com sol forte, termômetros na casa dos 27ºC e empolgação no nível máximo para celebrar os 30 anos do festival.

A abertura oficial ocorreu pouco antes das 18h de sexta-feira (30), quando Neto Fagundes subiu ao Palco Planeta para cantar o Hino do Rio Grande do Sul e o Canto Alegretense.

Com a tradição mantida, a festa seguiu por mais de 10 horas de muita música e animação na Saba. O público cantou e vibrou até as 4h24min deste sábado (31), quando Luísa Sonza encerrou o primeiro dia do evento.

O trap de Veigh

Veigh fez seu segundo show no Planeta Atlântida. Duda Fortes / Agencia RBS

Veigh fez o primeiro show desta sexta-feira de Planeta Atlântida 2026, acompanhado de artistas de sua gravadora, Supernova. E a Saba explodiu assim que ele começou a apresentação — a música escolhida foi Mônaco Freestyle. O clima ficou assim até o fim, com o artista promovendo um "Planeta Trap" para o público.

O piseiro de João Gomes

Show de João Gomes, o homem do ano, embalou planetários de todas as idades. Maria Fortes / Agencia RBS

O artista de 23 anos, um dos mais queridos do Brasil na atualidade, mostrou na Saba por que é considerado o homem do ano. Ele transformou o Planeta em um baile de piseiro, Carnaval e também São João. Em uma apresentação descontraída e carismática, João dominou o palco e uniu todas as tribos do festival.

A nostalgia de Jota Quest

Jota Quest enfileirou hits no Planeta Atlântida. Duda Fortes / Agencia RBS

Os relógios marcavam 21h01min quando o Jota Quest subiu ao palco do Planeta Atlântida pela 16ª vez. O show desta sexta-feira celebrou a trajetória da banda e a do festival — com dedicatória a Renato Sirotsky, alto astral e muitos hits. O grupo mineiro ainda foi o responsável por anunciar o sold out da edição que celebra os 30 anos do Planeta.

A malandragem de Anitta

Anitta celebrou parceria de uma década com o Planeta Atlântida. Renan Mattos / Agencia RBS

Anitta conquistou o público da Saba com um show rebolativo e incendiário. Em sua sétima apresentação no festival, a artista colocou os planetários para dançar no pique do baile funk, mas também explorou sua versatilidade, cantando outros estilos e em outros idiomas — e passando por diferentes fases da carreira.

O pagode eclético de Menos é Mais

Menos é Mais subiu ao palco nos primeiros minutos deste sábado. Renan Mattos / Agencia RBS

Eles são mais do que "P" do Pecado e provaram isso em seu show no Planeta Atlântida 2026. Com um repertório também recheado de regravações, o grupo brasiliense conduziu o show apostando na mistura de músicas autorais e versões que fazem sucesso na voz de Duzão. Com essa fórmula, engatou uma sequência de sucessos, fazendo os planetários dançaram sem parar.

A sofrência de Zé Neto & Cristiano

A dupla Zé Neto & Cristiano deixou casais dançando e fãs aos prantos na madrugada deste sábado. Renan Mattos / Grupo RBS

Depois de passar por trap, piseiro, rock, funk e pagode, o Planeta Atlântida abriu espaço para o sertanejo de Zé Neto & Cristiano. Entre letras propícias à dor de cotovelo e algumas outras melodias perfeitas para dançar de rostinho colado (ou com o próprio punho, no caso dos solteiros), a dupla transformou a Saba em um verdadeiro baile sertanejo. E, apesar da “sofrência no talo”, os planetários cantaram e dançaram madrugada adentro.

A entrega de Luísa Sonza

Gaúcha fez show de diva pop no Planeta Atlântida 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

A gaúcha de Tuparendi subiu ao palco com a missão de encerrar o primeiro dia de Planeta Atlântida. Luísa se mostrou emocionada com o carinho dos fãs, que ficaram até o fim do show e vibraram junto com seu espetáculo digno de diva pop: entregou tudo no look, nos vocais e também na dança, acompanhando os bailarinos em cada passo até as 4h24min deste sábado.