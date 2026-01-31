Menos é Mais conduziu o show apostando na mistura de músicas autorais e versões que fazem sucesso na voz de Duzão. Renan Mattos / Agencia RBS

É fácil chamá-los de tentação, mas quem consegue resistir ao pagode eclético do Menos é Mais? Se colocar os planetários para dançar como se não houvesse amanhã for um ato pecaminoso, o grupo brasiliense é muito mais do que "apenas o P do Pecado": eles são a completa heresia.

Sobre o palco do Planeta Atlântida, já na madrugada deste sábado (31), Duzão, Ramon Alvarenga, Paulinho Félix e Gustavo Goes engataram uma sequência de sucessos dançantes e irresistíveis.

Algo habitual para eles, que empilham músicas no topo das paradas musicais brasileiras desde meados de 2020, quando conquistaram o país com o Churrasquinho do Menos é Mais. Gravado de forma despretensiosa em dezembro de 2019, durante um teste de som, o audiovisual estourou no YouTube durante a pandemia de covid-19, performando como um alívio coletivo em meio ao isolamento.

Mas, no Planeta Atlântida, os pagodeiros não aliviaram para ninguém: foi hit em cima de hit. Começando por Lapada Dela, parceria com Matheus Fernandes, que logo mais subiria ao palco para participar da festa. Na canção, os músicos desabafam sobre o infortúnio de se apaixonar por uma menina que tem um metro e sessenta (até aí tudo bem) e, infelizmente, uma tatuagem do seu ex.

Com um repertório também recheado de regravações, o grupo conduziu o show apostando na mistura de músicas autorais e versões que fazem sucesso na voz de Duzão. A miscelânea começou com Até que Durou, de Péricles, e Por Tão Pouco, do Exaltasamba, seguida de Vai Me dando Corda e Adorei, sucessos deles.

A estratégia não poderia ser mais certeira. Com clássicos como Temporal, do Art Popular, os artistas agradaram os pagodeiros da velha guarda. Já com hits virais como Recaída, contemplaram aqueles que passaram a curtir o gênero mais recentemente, impulsionados por grupos da nova geração como o próprio Menos é Mais.

Independentemente do "tempo de experiência", todos curtiram de igual forma. O pagode conquistou o Brasil inteiro e chegou ao palco do Planeta Atlântida, afinal. Se alguém na Saba já foi triste, àquela altura, com certeza não lembrava - como dizem os versos de Brinda Aê, sucesso do Menos é Mais que colocou todo tipo de pagodeiro para dançar no Planeta Atlântida.

Mas pagode não é pagode sem dor de cotovelo. Com Melhor Eu Ir, canção de Péricles que se tornou um símbolo da sofrência pagodeira, os músicos colocaram a plateia para cantar de braços abertos. Assim foi também em Ligando os Fatos, Sonho de Amor e Deixa Eu Te Querer - que completam, justamente, o medley responsável por viralizar o Churrasquinho em 2020.

Já Coração Partido, versão de Corazón Partío, do espanhol Alejandro Sanz, colocou alguns planetários do setor Premium para dançar a dois. A bailanta seguiu com a entrada do cearense Matheus Fernandes, conhecido por canções que misturam forró, piseiro e sertanejo - sem falar das muitas parcerias com representantes do pagode, a exemplo do Menos é Mais.

O grupo "tirou intervalo" nos primeiros momentos de Fernandes sobre o palco, marcados pelos sucessos dele. São músicas como Baby, Me Atende e Morena Jambo, que os planetários tinham na ponta da língua.

Contudo, enganou-se quem pensou que o repertório circularia somente entre o pagode e o sertanejo. Juntos, Menos é Mais e Matheus Fernandes comandaram um bloco de funk anos 2000. Teve Os Hawaianos, Mc Leozinho, MC Delano. Era o anúncio da despedida. Fernandes deixou o palco na sequência, ao som de Balanço da Rede, gravado com Xand Avião, forrózinho que incorporou mais um ritmo ao eclético show do Menos é Mais.

O grupo seguiu o espetáculo com o repertório do álbum Molho - Puro Suco do Brasil, lançado no final do ano passado. Foi a vez de músicas como Aquele Lugar, Queria Ser Tu e Pela Última Vez, parceria com Nattan que colocou o grupo nas primeiras posições do Spotify brasileiro.

O sucesso absoluto, porém, é P do Pecado, que figura entre as músicas mais ouvidas desde abril do ano passado. A canção é uma parceria do grupo com a cantora Simone Mendes, atração do segundo dia de festival. Entregues ao sacrilégio, os planetários bateram palmas e vibraram com o refrão irônico da música, que deve ecoar novamente pela Saba em algumas horas.