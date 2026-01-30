“Ah, eu sou gaúcho”: Neto Fagundes realiza a abertura tradicional do Planeta Atlântida 

Tradição mantida: Neto Fagundes abriu o Planeta Atlântida 2026. Duda Fortes / Grupo RBS

A festa de 30 anos do Planeta Atlântida teve início nesta sexta-feira (30) com uma tradição. Desde 2008, o festival só começa oficialmente após Neto Fagundes subir ao palco para cantar o Hino do Rio Grande do Sul e, possivelmente, o Canto Alegretense.

É uma tradição anual do Planeta, como se a tocha olímpica do evento fosse acesa. A partir daqui, a maior festa do Sul do Brasil está liberada.

Na edição dos 30 anos, a tradicional largada do festival foi dada pelo cantor e comunicador às 17h49min. Acompanhado de seus irmãos Ernesto (bombo leguero) e Paulinho (guitarra), Neto subiu ao Palco Planeta e cantou o Hino do Rio Grande do Sul e o Canto Alegretense.

Por fim, o público puxou o clássico grito de "Ah, eu sou gaúcho” - como manda a tradição da cerimônia. A seguir, Veigh faz o primeiro show no Palco Planeta.

Enquanto isso

Antes de Neto realizar a abertura do Planeta, a festa já estava rolando com a música eletrônica em diferentes ativações de patrocinadores. No Palco Atlântida, a partir das 17h30min, a cantora catarinense Isa Buzzi representou a nova geração do pop rock brasileiro e recebeu os primeiros planetários que chegavam ao festival.

Aos 23 anos, ela já venceu o Prêmio Multishow 2023 na categoria Brasil, por meio de votação popular. Isa tem conquistado fãs pelo país (também conhecido como “buzzers”), especialmente com letras autênticas sobre desamores juvenis. Também chama atenção por seu show vibrante, como mostrou em sua estreia no Planeta.