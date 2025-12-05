"Zero risco de o pai ficar cego": Julio Reny passa por segunda cirurgia nos olhos em Porto Alegre

Julio Reny deve retornar aos palcos somente em março de 2026. Isadora Neumann / Agencia RBS

Foi bem-sucedida a segunda cirurgia nos olhos do músico e compositor Julio Reny, 66 anos, realizada nesta sexta-feira (5), em Porto Alegre. O roqueiro operou o olho direito no Instituto Oculi. O procedimento foi feito pelo oftalmologista Caio Scocco, que não cobrou pelo trabalho. O artista teve descolamento nas duas retinas após ser vítima de uma agressão.

Na terça-feira (2), o líder das bandas KM 0, Expresso Oriente, Cowboys Espirituais e Irish Boys havia passado por cirurgia no olho esquerdo. Na ocasião, o médico colocou o cristalino e aplicou uma injeção de vabysmo – tratamento para quem enfrenta processo degenerativo no olho.

Em entrevista à reportagem de Zero Hora, a filha do cantor, Consuelo Vallandro, falou sobre as duas intervenções cirúrgicas:

— Neste olho, que é o direito, ele já tinha problema. Vai ficar com as sequelas do que já havia, mas terá a visão periférica. O olho esquerdo está bem legal e foi inclusive retirado a catarata que ele possuía. Foi colocado um tratamento para evitar a degeneração que já estava acontecendo. Zero risco de o pai ficar cego — informou Consuelo logo após o fim da segunda cirurgia.

Conforme Consuelo, serão necessárias algumas adaptações, já que Julio Reny poderá apresentar maior sensibilidade à luz. O músico também precisará de novos óculos. A previsão de retorno aos palcos foi adiada para março de 2026.

— Ele (Julio Reny) até já pediu para o violão dele ser trazido de volta. Estava guardado com o Jeff Gomes (parceiro musical dele). Em breve, ele vai retomar suas atividades musicais — afirmou a filha.

Agressão em casa

Autor e intérprete de clássicos como Amor & Morte, Jovem Cowboy e Não Chores, Lola, Julio Reny foi agredido por volta das 23h do dia 8 de novembro, quando chegou em casa após realizar um show em Viamão, na Região Metropolitana. O músico recebeu golpes no rosto com o troféu do Prêmio Açorianos, conquistado no dia 5. O suspeito da agressão seria a pessoa que dividia o apartamento com o músico e teria sido motivada por ciúmes.

No dia 12 de novembro, a filha do artista registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, em Porto Alegre. Segundo relatou na época, ao encontrar o pai, ele apresentava graves lesões na cabeça, no pescoço e na região dos olhos. Reny foi atendido no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre (HPS) e não conseguia enxergar.

De acordo com a delegada Ana Luiza Caruso, foi solicitada a prisão do suspeito ao Poder Judiciário, mas o pedido foi indeferido. No momento, a Polícia Civil aguarda o laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP) para classificar a lesão como grave ou leve.

— Só depois poderemos indiciar — explicou a delegada nesta sexta.

Em função da gravidade da agressão, a filha do cantor organizou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para a cirurgia nos olhos, o tratamento, as medicações e o pagamento de cuidadoras. Em janeiro, Julio Reny deverá receber um implante dentário completo.

Dificuldades financeiras