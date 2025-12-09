Venda de ingressos para o Rock in Rio 2026 começa na noite desta terça; saiba como comprar

Começa às 19h desta terça-feira (9) a venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2026. O festival ocorre entre os dias 4 e 13 de setembro do ano que vem na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Os valores variam de R$ 397,50 a R$ 795 para o chamado Rock in Rio Card. O ticket garante acesso a um dia do festival, que pode ser escolhido posteriormente pelo comprador.
São permitidos até quatro ingressos por CPF e o pagamento pode ser feito via Pix ou parcelado em até seis vezes no cartão de crédito. Clientes com cartões Itaú tem 15% de desconto. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Ticketmaster.
Atrações confirmadas
O lineup completo do festival ainda não foi divulgado, mas algumas atrações como Elton John, Maroon 5, Demi Lovato e João Gomes já estão confirmadas.
Nomes anunciados
Dia 7
- Elton John (Palco Mundo) — headliner
- Gilberto Gil (Palco Mundo)
Dia 11
- Stray Kids (Palco Mundo) — headliner
- Jamiroquai (Sunset)
Dia 12
- Maroon 5 (Palco Mundo) — headliner
- Demi Lovato (Palco Mundo)
- Mumford & Sons (Palco Sunset)
- João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira (Palco Sunset)