Venda de ingressos para o Rock in Rio 2026 começa na noite desta terça; saiba como comprar

Rock in Rio será realizado de 4 a 13 de setembro de 2026 no Rio de Janeiro. ANTONIO MARCOS / ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Começa às 19h desta terça-feira (9) a venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2026. O festival ocorre entre os dias 4 e 13 de setembro do ano que vem na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os valores variam de R$ 397,50 a R$ 795 para o chamado Rock in Rio Card. O ticket garante acesso a um dia do festival, que pode ser escolhido posteriormente pelo comprador.

São permitidos até quatro ingressos por CPF e o pagamento pode ser feito via Pix ou parcelado em até seis vezes no cartão de crédito. Clientes com cartões Itaú tem 15% de desconto. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Ticketmaster.

Atrações confirmadas

O lineup completo do festival ainda não foi divulgado, mas algumas atrações como Elton John, Maroon 5, Demi Lovato e João Gomes já estão confirmadas.

Nomes anunciados

Dia 7

Elton John (Palco Mundo) — headliner

Gilberto Gil (Palco Mundo)

Dia 11

Stray Kids (Palco Mundo) — headliner

Jamiroquai (Sunset)

Dia 12