Show de MC Daniel em Fernando de Noronha é cancelado por "repercussões recentes"; entenda o caso

O show do cantor MC Daniel previsto para o Réveillon de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi cancelado pela administração da ilha. Em nota, afirma-se que decisão foi tomada devido à "repercussões recentes que vão de encontro aos princípios de responsabilidade social" do órgão.

A administração ainda não anunciou um substituto para a programação de fim de ano, mas escreveu que "segue trabalhando para garantir uma celebração segura, respeitosa e à altura da importância de Fernando de Noronha".

Qual foi a polêmica de MC Daniel?

Desde outubro deste ano, MC Daniel é alvo de críticas nas redes sociais após circularem rumores de que ele não estaria lidando com as despesas de Rás, o primeiro filho do cantor com a influenciadora Lorena Maria.

Nas últimas semanas, Lorena também divulgou prints que mostram uma suposta traição do cantor enquanto ela estava grávida. Atualmente, MC Daniel e Lorena Maria não estão mais juntos.

Pendências financeiras

A equipe jurídica do artista assegura que ele cumpre com todas as obrigações financeiras destinadas a Rás. Segundo comunicado, as despesas mensais ultrapassam R$ 38 mil e incluem o pagamento integral do aluguel do imóvel ocupado por Lorena e Rás, custos com profissionais de apoio, manutenção do plano de saúde e auxílio em outras despesas.

Já Lorena diz que arca com as despesas de Rás desde o nascimento. Ela afirma que a casa onde mora com o filho foi alugada por MC Daniel para que o casal vivesse junto e que há um contrato em vigor. "Se saio antes, é multa", escreveu para o Estadão.

A influenciadora também afirmou que, depois da separação, Daniel começou a arcar com o pagamento da babá há cerca de três meses. Segundo ela, foi a única despesa que o cantor passou a assumir diretamente. "Os R$ 38 mil que ele fala é o total da casa que ele alugou para família morar, junto com a babá que ele começou a pagar, e é só isso", declarou.

Lorena afirmou que chegou a enviar uma minuta de acordo extrajudicial solicitando apenas o apoio de um motorista e de um segurança, quando necessário, para o deslocamento do filho, mas que o pedido teria sido negado.

MC Daniel e Lorena namoraram por um ano e chegaram a ficar noivos. Rás nasceu em fevereiro e, cerca de cinco meses depois, o casal anunciou o fim do relacionamento.

Outras repercussões

Em São Paulo, o Festival de Verão de Ubatuba também cancelou uma apresentação de MC Daniel, que ocorreria no dia três de janeiro. A organização do evento não divulgou o que motivou o cancelamento, mas a prefeita da cidade, Flávia Pascoal (PL), fez uma publicação no Instagram que sugeriu o mesmo motivo. “Mexeu com uma, mexeu com todas. Cancelado MC Daniel”, escreveu.