Rock in Rio 2026 anuncia atrações: Maroon 5, Demi Lovato e João Gomes estão entre os nomes

O Rock in Rio anunciou novas atrações na noite de terça-feira (2). O festival ocorrerá entre os dias 4 e 13 de setembro de 2026 na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O Maroon 5 será o headliner do Palco Mundo em 12 de setembro. Liderado pelo vocalista Adam Levine, o grupo é um dos principais nomes do pop rock mundial, com sucessos como Makes Me Wonder, This Love e Moves Like Jagger.

Atração também no dia 12, a cantora Demi Lovato fará o seu show no mesmo palco. A americana vai mostrar a turnê do álbum Its Not That Deep, lançado em outubro de 2025. Demi já se apresentou anteriormente no festival em 2022.

A banda britânica Jamiroquai, um clássico da MTV nos anos 1990, irá se apresentar no Palco Mundo no dia 11 — mesma data do show do grupo coreano Stray Kids. O polêmico vocalista Jay Kay, atualmente com 55 anos, deve mostrar a mistura de funk e acid jazz que marcou a trajetória da banda. Será a segunda vez do Jamiroquai no Rock in Rio — eles estiveram por aqui na edição de 2011.

O folk do Mumford & Sons vai estrear no festival no dia 12, quando a banda britânica será a headliner do Palco Sunset. Criado em 2007, o grupo tem na carreira sucessos como Little Lion Man e The Cave.

O brasileiro João Gomes vai levar o seu piseiro no dia 12 de setembro ao Palco Sunset. O cantor vai se apresentar acompanhado pela Orquestra Brasileira, que ganhará acréscimo de instrumentos como pífanos e tambores.

Este é o segundo anúncio do Rock in Rio 2026. O anterior revelou as presenças de Elton John, que fará show único no Brasil, dentro do festival, em 7 de setembro no Palco Mundo. Gilberto Gil se apresentará no mesmo dia.