Primeira cirurgia nos olhos de Julio Reny é bem-sucedida 

Julio Reny deverá retornar aos palcos em 2026. Jeff Botega / Agencia RBS

O músico Julio Reny, de 66 anos, foi submetido a uma cirurgia no olho esquerdo nesta terça-feira (2), em Porto Alegre. A intervenção foi realizada de forma gratuita pelo médico oftalmologista Caio Scocco, especialista em retina e vítreo.

O procedimento foi considerado bem-sucedido. Nesta quarta-feira (3), o paciente será reavaliado pela equipe médica. Na sexta-feira (5), às 12h, o olho direito deverá ser operado.

Na noite desta terça, a filha do cantor e compositor, Consuelo Vallandro, manifestou-se e dirigiu-se aos fãs do lendário roqueiro por meio das redes sociais. Ela agradeceu à equipe médica e também a quem tem enviado energias positivas.

"Ele (médico) trabalhou apenas no olho esquerdo do pai que tinha uma comorbidade. Então, ele conseguiu colocar o cristalino e fazer uma injeção de vabysmo, que é um tratamento para quem tem processo degenerativo no olho", explicou a filha.

Agressão

O líder das bandas KM 0, Expresso Oriente, Cowboys Espirituais e Irish Boys foi agredido após um show em Viamão, na Região Metropolitana, que resultou em descolamento de retina nos dois olhos, além de lesões na cabeça e no pescoço.

Em 12 de novembro, a filha do cantor registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, em Porto Alegre, relatando a agressão ocorrida quatro dias antes. A polícia investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

Para arcar com os custos da cirurgia, dos exames e das cuidadoras, Consuelo organizou uma vaquinha online. Julio Reny deverá retornar aos palcos em 2026.

"Deixo um agradecimento a quem tem deixado mensagens de carinho, cuidado e apoio", acrescentou a filha na publicação.