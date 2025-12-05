Porto Alegre recebe as estrelas do Universo de Alegria neste sábado

Ler resumo

Dupla Henrique & Juliano é uma das atrações do festival. Caio Graça / Divulgação

Porto Alegre recebe, neste sábado (6), o Universo Alegria, festival que traz para a Arena do Grêmio grandes nomes nacionais do sertanejo, pagode e piseiro. O evento, realizado há 17 anos no Rio Grande do Sul, se tornou tradicional no meio sertanejo, mas, nas últimas edições, a produção decidiu mesclar artistas de outros ritmos populares no line-up.

— O Universo Alegria tem no sertanejo a sua raiz, mas sempre pensamos além de um único estilo. A mistura de ritmos é uma escolha estratégica do festival. A ideia é criar um evento cada vez mais plural, que converse com públicos diferentes e reflita o que está em alta na música. O Universo aposta na diversidade como forma de entregar uma experiência mais rica e conectada com a realidade do público — pontua Guillermo Ody, diretor do Universo Alegria.

A maratona musical diversa, que começa ao meio-dia, deve durar cerca de 12 horas e receber mais de 40 mil pessoas, comprova a estratégia.

Os shows do Universo Alegria são protagonizados pelos artistas que estão nas listas de músicas mais executadas nas rádios e plataformas digitais: Henrique & Juliano, Matheus & Kauan, Lauana Prado, Nattan, Menos É Mais, Léo Foguete, Grelo, Felipe & Rodrigo e DJ Kvsh. Inclusive, a dupla Henrique & Juliano, atração principal do festival, está no topo do ranking de artistas mais ouvidos no Brasil em 2025 no Spotify Brasil, com mais de 3, 5 bilhões de streams. Os irmãos, naturais do Tocantins, estão no Top 1 da plataforma pelo segundo ano consecutivo.

Transmissão ao vivo

— Um dos grandes diferenciais da rádio 92 sempre foi estar presente nos principais eventos da grande Porto Alegre. A parceria entre as duas marcas (rádio 92 e o Universo alegria), torna este festival um dos maiores do Brasil. A rádio 92 estará presente com todo o seu time transmitindo o festival no YouTube, com flashes durante todo o evento na rádio e ativações dentro do festival. Tenho certeza que faremos um grande evento — afirma Martin TJ, líder de Produto e de Programação da 92.

Veículo de comunicação oficial do festival, a 92 se aproxima ainda mais do público do evento com um espaço exclusivo na Arena do Grêmio. O local contará com a presença dos comunicadores Adriano Domingues, João Carlos Albani, Hans Ancina, Gugu Streit, Mauri Grando e Martin TJ, que realizarão uma cobertura especial ao vivo na programação da rádio com bastidores e entrevistas exclusivas.

Quem passar pelo espaço da 92 na Arena poderá aproveitar uma área de descanso com pontos para recarga de celulares, telas com a transmissão ao vivo e ainda retocar o visual com profissionais da área da beleza para os serviços de penteado e maquiagem.

Distribuição de brindes e fotógrafo completam a experiência no espaço. Ao longo do evento, as fotos serão publicadas no perfil oficial da rádio no Instagram (@92radio). O acesso ao local será por meio dos portões 1 e 3, no setor Frontstage Open Bar.

Especial na TV

Para encerrar a cobertura de um dos maiores festivais de música do sul do Brasil, a RBS TV vai exibir, no dia 14 de dezembro, os melhores momentos do evento no Especial Universo Alegria. A atração vai ao ar após o Fantástico, com apresentação das comunicadoras Amanda Souza e Brunna Colossi.

Ordem dos shows

Felipe & Rodrigo

Menos É Mais

Lauana Prado

Matheus & Kauan

Grelo

Henrique & Juliano,

Nattan

Léo Foguete

DJ Kvsh vai tocar nos intervalos dos shows e no Palco Amstel

Te programa!