Planeta Atlântida lança iniciativa para incentivar conexões reais entre os jovens

Projeto Vibe Real busca ampliar o debate sobre equilíbrio e bem-estar entre jovens.

O Planeta Atlântida lança, nesta sexta-feira (12), o projeto Vibe Real, que propõe incentivar conexões reais entre os jovens por meio de conteúdos 360° nas redes sociais e nos veículos do Grupo RBS. O objetivo é ampliar o debate sobre equilíbrio, bem-estar e vínculos autênticos em um contexto em que indicadores apontam aumento de ansiedade, depressão e pressão social entre adolescentes e jovens adultos no Brasil.

A iniciativa busca impactar os planetários em diferentes abordagens e plataformas. Nas páginas de Atlântida, serão divulgados regularmente conteúdos interativos. Ouvintes da rádio vão poder acompanhar drops de um minuto com dicas práticas sobre como lidar com ansiedade, cansaço e pressão, com abordagem leve e conectada a temas atuais.

A ATL TV, canal do YouTube da Atlântida, vai incorporar a discussão à pauta de seus programas. No site da Atlântida, o projeto ganha um submenu com matérias semanais sobre comportamento e vida digital.

Em GZH e Zero Hora, serão publicadas reportagens especiais que abordam saúde mental de jovens com profundidade, baseadas em dados, pesquisas e entrevistas com especialistas. Na Gaúcha e na RBS TV, será possível conferir entrevistas com profissionais em programas como Timeline e Jornal do Almoço.

A temática explorada pelo selo Vibe Real também vai nortear o evento Aquece Planeta Atlântida, que será realizado no dia 21 de dezembro com ações que promovam engajamento e conexão do público em Porto Alegre.