Planeta Atlântida divulga atrações por dia para edição de 30 anos

Um dos anúncios mais aguardados pelos planetários, o line-up por dia do Planeta Atlântida 2026 foi divulgado nesta quarta-feira (10). Nos dias 30 e 31 de janeiro, a Saba, em Atlântida, recebe uma programação que reafirma a diversidade musical e a mistura de gerações que marcam a trajetória do festival, que celebra 30 anos de história.
Mantendo a tradição, Neto Fagundes abre o Palco Planeta na sexta-feira (30) com o Hino Rio-Grandense, dando início à maior festa do verão gaúcho. Fenômeno da música brasileira, com hits globais e grandes nomes do pop internacional como parceiros, Anitta retorna ao Planeta para mais uma apresentação marcada por sucessos e coreografias.
Já João Gomes estreia no festival após conquistar o Grammy Latino e levar o piseiro ao topo das paradas. Quem também sobe ao palco na sexta é a banda Jota Quest, recordista entre as atrações de fora do Estado no Planeta, com sucessos que atravessam gerações.
Gênero mais escutado no Brasil, o sertanejo aparece com força na sexta com Zé Neto & Cristiano, uma das duplas mais bem-sucedidas do país. Menos é Mais, com participação de Matheus Fernandes, traz o pagode com clima de churrasquinho. Na mesma noite, a gaúcha Luísa Sonza faz a Saba ferver cantando hits e entregando muita coreografia. O trap marca presença com o fenômeno Veigh com Supernova.
No Palco Atlântida, Ebony representa a força feminina no rap, enquanto Isa Buzzi traz a nova geração do pop nacional. O Syon Trio, de Caxias do Sul, apresenta o consagrado Baile da Syon pela primeira vez no Estado. No reggae, quem embala o público é a banda Maneva, enquanto os roqueiros poderão curtir Raimundos, Nenhum de Nós e Reação em Cadeia, três nomes que marcaram época no Planeta.
A celebração dos 30 anos segue no sábado, com o poeta Armandinho abrindo mais uma vez o Palco Planeta. Um dos maiores nomes do trap no país, Matuê apresenta sua nova fase com o recém-lançado album XTRANHO.
Eleito o terceiro maior DJ do mundo, Alok leva ao festival um espetáculo repleto de efeitos visuais, enquanto Dennis convoca Tília para um show que celebra gerações do funk brasileiro. Os planetários também vão cantar as sofrências junto com uma das rainhas do sertanejo, Simone Mendes. Ludmilla, em sua fase mais versátil, transita entre funk, pagode e pop, e Belo faz seu primeiro show no Planeta levando romantismo para o público.
No Palco Atlântida, Vitor Kley retorna com seu pop praiano. Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. prestam homenagem ao legado da banda que integraram até 2013. Diego & Victor Hugo representam o sertanejo moderno e o trap aparece em dose dupla com Brandão e Wiu. Bonde do Tigrão traz a nostalgia do funk dos anos 2000. Para completar a noite, a chalaça da Comunidade Nin-Jitsu, que se apresenta com participações de Vera Loca, Da Guedes, Serginho Moah, Mc Jean Paul e DJ Cabeção. Os novos talentos chegam com a ATL Bands.
O Planeta Atlântida é uma realização de Grupo RBS e DC Set Group, com patrocínio master de Renner, Banrisul, Coca-Cola, PUCRS, KTO e Budweiser. Menores de 14 anos não entram no evento, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.
O Planeta
O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na sede campestre da Saba, na praia de Atlântida, no litoral norte gaúcho. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do Planeta, levando aos planetários mais de 900 horas de música.
O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho, em um encontro de gerações que completa 30 anos em 2026.
Line-up do Planeta Atlântida 2026
Sexta-feira (30 de janeiro)
- Anitta
- Baile da Syon
- Ebony
- Isa Buzzi
- João Gomes
- Jota Quest
- Luísa Sonza
- Maneva
- Menos É Mais Convida Matheus Fernandes
- Nenhum De Nós
- Neto Fagundes
- Raimundos
- Reação Em Cadeia
- Veigh & Supernova
- Zé Neto & Cristiano
Sábado (31 de janeiro)
- Alok
- Armandinho
- ATL Bands
- Belo
- Bonde Do Tigrão
- Brandão
- Comunidade Nin-Jitsu (com participações de Vera Loca, Da Guedes, Serginho Moah, Mc Jean Paul e DJ Cabeção)
- Dennis convoca Tília
- Diego & Victor Hugo
- Ludmilla
- Marcão Britto & Thiago Castanho - Charlie Brown Jr.
- Matuê
- Simone Mendes
- Vitor Kley
- Wiu
Garanta seu ingresso
- Ingressos no site do Planeta Atlântida e nas Lojas Renner da Av. Otávio Rocha, 184, e do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1800) em Porto Alegre. As entradas podem ser parceladas em até seis vezes sem juros – clientes Banrisul podem parcelar em até 10 vezes.
- Sócio do Clube do Assinante garante 40% de desconto em até quatro ingressos para o Planeta Atlântida 2026. A oferta é válida para os setores Arena e Camarote. Ainda não é sócio? Assine GZH Plus por este link e aproveite essa vantagem exclusiva: https://gzh.rs/planeta-2026