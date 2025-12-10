Planeta Atlântida divulga atrações por dia para edição de 30 anos

Ler resumo

Anitta e Matuê retornam ao Planeta Atlântida em 2026. Montagem sobre fotos de Iude Richele Renan Pinheiro / Divulgação

Um dos anúncios mais aguardados pelos planetários, o line-up por dia do Planeta Atlântida 2026 foi divulgado nesta quarta-feira (10). Nos dias 30 e 31 de janeiro, a Saba, em Atlântida, recebe uma programação que reafirma a diversidade musical e a mistura de gerações que marcam a trajetória do festival, que celebra 30 anos de história.

Mantendo a tradição, Neto Fagundes abre o Palco Planeta na sexta-feira (30) com o Hino Rio-Grandense, dando início à maior festa do verão gaúcho. Fenômeno da música brasileira, com hits globais e grandes nomes do pop internacional como parceiros, Anitta retorna ao Planeta para mais uma apresentação marcada por sucessos e coreografias.

Já João Gomes estreia no festival após conquistar o Grammy Latino e levar o piseiro ao topo das paradas. Quem também sobe ao palco na sexta é a banda Jota Quest, recordista entre as atrações de fora do Estado no Planeta, com sucessos que atravessam gerações.

Gênero mais escutado no Brasil, o sertanejo aparece com força na sexta com Zé Neto & Cristiano, uma das duplas mais bem-sucedidas do país. Menos é Mais, com participação de Matheus Fernandes, traz o pagode com clima de churrasquinho. Na mesma noite, a gaúcha Luísa Sonza faz a Saba ferver cantando hits e entregando muita coreografia. O trap marca presença com o fenômeno Veigh com Supernova.

No Palco Atlântida, Ebony representa a força feminina no rap, enquanto Isa Buzzi traz a nova geração do pop nacional. O Syon Trio, de Caxias do Sul, apresenta o consagrado Baile da Syon pela primeira vez no Estado. No reggae, quem embala o público é a banda Maneva, enquanto os roqueiros poderão curtir Raimundos, Nenhum de Nós e Reação em Cadeia, três nomes que marcaram época no Planeta.

A celebração dos 30 anos segue no sábado, com o poeta Armandinho abrindo mais uma vez o Palco Planeta. Um dos maiores nomes do trap no país, Matuê apresenta sua nova fase com o recém-lançado album XTRANHO.

Eleito o terceiro maior DJ do mundo, Alok leva ao festival um espetáculo repleto de efeitos visuais, enquanto Dennis convoca Tília para um show que celebra gerações do funk brasileiro. Os planetários também vão cantar as sofrências junto com uma das rainhas do sertanejo, Simone Mendes. Ludmilla, em sua fase mais versátil, transita entre funk, pagode e pop, e Belo faz seu primeiro show no Planeta levando romantismo para o público.

No Palco Atlântida, Vitor Kley retorna com seu pop praiano. Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. prestam homenagem ao legado da banda que integraram até 2013. Diego & Victor Hugo representam o sertanejo moderno e o trap aparece em dose dupla com Brandão e Wiu. Bonde do Tigrão traz a nostalgia do funk dos anos 2000. Para completar a noite, a chalaça da Comunidade Nin-Jitsu, que se apresenta com participações de Vera Loca, Da Guedes, Serginho Moah, Mc Jean Paul e DJ Cabeção. Os novos talentos chegam com a ATL Bands.

O Planeta Atlântida é uma realização de Grupo RBS e DC Set Group, com patrocínio master de Renner, Banrisul, Coca-Cola, PUCRS, KTO e Budweiser. Menores de 14 anos não entram no evento, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na sede campestre da Saba, na praia de Atlântida, no litoral norte gaúcho. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do Planeta, levando aos planetários mais de 900 horas de música.

O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho, em um encontro de gerações que completa 30 anos em 2026.

Line-up do Planeta Atlântida 2026

Sexta-feira (30 de janeiro)

Anitta

Baile da Syon

Ebony

Isa Buzzi

João Gomes

Jota Quest

Luísa Sonza

Maneva

Menos É Mais Convida Matheus Fernandes

Nenhum De Nós

Neto Fagundes

Raimundos

Reação Em Cadeia

Veigh & Supernova

Zé Neto & Cristiano

Sábado (31 de janeiro)

Alok

Armandinho

ATL Bands

Belo

Bonde Do Tigrão

Brandão

Comunidade Nin-Jitsu (com participações de Vera Loca, Da Guedes, Serginho Moah, Mc Jean Paul e DJ Cabeção)

Dennis convoca Tília

Diego & Victor Hugo

Ludmilla

Marcão Britto & Thiago Castanho - Charlie Brown Jr.

Matuê

Simone Mendes

Vitor Kley

Wiu

