Morre o guitarrista Mick Abrahams, um dos fundadores da Jethro Tull

Um dos fundadores da Jethro Tull, o guitarrista Mick Abrahams faleceu na última sexta-feira (19), aos 82 anos. Em nota, o grupo de rock inglês informou que ele enfrentava problemas de saúde há mais de 15 anos.
"Mick vinha sofrendo com problemas de saúde que se agravaram nos últimos 15 anos, o que o deixou, por fim, impossibilitado de se apresentar ou interagir socialmente de qualquer forma", diz trecho do comunicado assinado por Ian Anderson, vocalista e também fundador da Jethro Tull.
Nascido em Luton, na Inglaterra, o guitarrista é se uniu a Anderson em 1967, após deixar a The John Evan Band e a McGregor's Engine – banda de blues que Abrahams tocou.
O guitarrista deixou o Jethro Tull no ano seguinte, em 1968, após gravar o álbum This was, por divergir do estilo musical com Anderson. Abrahams queria seguir focado no blues e rock, enquanto Ian Anderson preferia o jazz e folk.
"Tivemos 11 meses de aprendizado e benefícios mútuos antes do inevitável desentendimento – causado principalmente por nossas diferentes preferências quanto à direção musical futura. Eu queria abraçar influências musicais mais amplas, enquanto Mick – roqueiro e bluesman de carteirinha – queria se manter fiel ao estilo mais tradicional do nosso primeiro álbum, "This Was"", escreveu Ian Anderson.
Mick Abrahams ainda passou pelo Blodwyn Pig, em que participou dos álbuns Ahead rings out e Getting to this. Depois, formou sua própria banda, a Mick Abrahams Band.
Em 2007, publicou uma autobiografia, intitulada What is a wommet, com histórias sobre sua carreira e a passagem pelo Jethro Tull. Seu último trabalho musical foi Revived!, álbum solo que lançou em 2015.