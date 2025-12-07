Mauri, irmão dos cantores Chitãozinho e Xororó, morre em acidente de trânsito

Músico tinha 55 anos. Mauri Lima @mauricantor / Instagram/Reprodução

O cantor Amauri Prudêncio de Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu neste domingo (7) em um acidente na BR-116, em Miracatu, São Paulo. Conhecido por Mauri, ele fazia dupla com irmão Maurício havia 35 anos.

Segundo o g1, o músico tinha 55 anos. Além dele, um integrante da equipe, que ainda não foi identificado, também morreu.

Mauri e Maurício se apresentaram no sábado (6) em um evento fechado em Curitiba, no Paraná. O acidente teria ocorrido quando os dois voltavam para Indaiatuba (SP), onde Mauri morava.

De acordo com a assessoria de Chitãozinho e Xororó, Maurício está bem fisicamente.

"O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor", informou a assessoria em nota.