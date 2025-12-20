Morre o cantor Lindomar Castilhos, conhecido como Rei do Bolero

Lindomar Castilhos foi o maior vendedor de discos da década de 1970. Charles Guerra / Agencia RBS

O cantor e compositor goiano Lindomar Castilhos, conhecido como "Rei do Bolero", morreu neste sábado (20), aos 85 anos. A informação foi confirmada pela filha do artista, Lili de Grammont. A causa da morte não foi divulgada.

Dono de sucessos como Você É Doida Demais, o artista é reconhecido como um dos maiores vendedores de disco do Brasil na década de 1970.

Entretanto, apesar do sucesso no ramo musical, a carreira de Lindomar Castilho foi marcada por um crime de grande repercussão em 1981, o assassinato da ex-esposa, Eliane de Grammont, mãe de sua filha. Os dois já estavam divorciados quando, motivado por uma crise de ciúmes, o artista invadiu a boate em que a mulher trabalhava como cantora e disparou cinco vezes contra ela. Ele foi preso em flagrante e condenado a 12 anos e 2 meses de prisão em 1984, cumprindo grande parte da pena em regime semiaberto.

Nas redes sociais, a filha lamentou a morte do pai e citou o crime cometido por ele. "Meu pai partiu! E como qualquer ser humano, ele é finito, ele é só mais um ser humano que se desviou com sua vaidade e narcisismo. E ao tirar a vida da minha mãe também morreu em vida. O homem que mata também morre. Morre o pai e nasce um assassino, morre uma família inteira", escreveu.