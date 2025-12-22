Cantor britânico Chris Rea morre aos 74 anos

O cantor começou sua carreira na década de 1970. MAX NASH / AFP

A família do cantor britânico Chris Rea, conhecido por seus sucessos The Road to Hell e Josephine, anunciou sua morte aos 74 anos nesta segunda-feira (22).

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nosso amado Chris", disse sua família em um comunicado, acrescentando que ele faleceu no hospital, após uma "breve doença".

Nascido em 1951 em Middlesbrough, no norte da Inglaterra, em uma família de ascendência italiana e irlandesa, Chris Rea começou sua carreira na década de 1970.

Seu álbum de estreia, Whatever Happened to Benny Santini?, lhe trouxe reconhecimento no Reino Unido e nos Estados Unidos, no qual a canção Fool (If You Think It's Over) lhe rendeu uma indicação ao Grammy.

O astro do pop-rock inglês, gravou mais de 20 álbuns originais ao longo de sua carreira de 40 anos, dois dos quais, The Road to Hell (1989) e Auberge (1991), alcançaram o primeiro lugar no Reino Unido.

Pouco midiático, lançou uma coletânea natalina, The Christmas Album, no início deste ano.

"A música de Chris foi a trilha sonora de muitas vidas e seu legado viverá por meio das canções que ele deixa", disse sua equipe em uma mensagem publicada nas redes sociais do cantor.

Rea frequentemente falava sobre sua relação difícil com a fama: