Ministério Público pede condenação de Claudia Leitte por discriminação religiosa

Cantora foi alvo de críticas após mudança da letra. Robson Senne / Divulgação

A cantora Claudia Leitte está sendo alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). O órgão acusa a cantora de discriminação religiosa por trocar um trecho da letra da música Caranguejo, que fala da orixá Iemanjá por Yeshua, nome hebraico associado a Jesus Cristo. De acordo com o g1, o MP pede a condenação da artista e pagamento de R$ 2 milhões por dano moral coletivo.

A denúncia foi feita por lideranças de matriz africana e entidadades de defesa da liberdade religiosa que alegam que a mudança é um desrespeito ao patrimônio cultural afro-brasileiro.

O MP afirma que mudar uma obra associada à cultura afro-baiana extrapola a liberdade artística e configura discriminação religiosa. O órgão defende ainda que a alteração descontextualiza a obra original e promove o apagamento simbólico de referências religiosas historicamente marginalizadas.

Além da indenização, o Ministério Público pede que a Justiça reconheça a prática de dano moral coletivo e determine medidas para coibir novas condutas consideradas discriminatórias.