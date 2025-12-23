MC Daniel se pronuncia pela primeira vez após acusações de ex-namorada 

@mcdaniell Instagram / Reprodução

O cantor MC Daniel se pronunciou pela primeira vez nesta segunda-feira (22) sobre as acusações feitas por Lorena Maria, mãe de seu filho, Rás, de 10 meses.

Em um vídeo publicado no Instagram, o funkeiro negou traição durante a gravidez, falta de pagamento de pensão e a exposição de questões pessoais da ex-companheira.

Segundo o artista, a situação ganhou grandes proporções e passou a "afetar sua vida pessoal e profissional". Ele afirmou que decidiu se manifestar em respeito aos fãs. Após a repercussão do caso nas redes sociais, MC Daniel teve compromissos profissionais cancelados, incluindo shows em Fernando de Noronha e Ubatuba.

No pronunciamento, o cantor apresentou sua versão sobre o relacionamento. De acordo com ele, o casal se conheceu em março de 2024 e, até julho — quando Lorena descobriu a gravidez —, ambos mantinham outros envolvimentos.

O namoro, segundo MC Daniel, só foi assumido oficialmente em agosto. O funkeiro afirmou que possui registros de mensagens que comprovariam sua versão e disse que os contatos apontados como traição ocorreram antes do início do relacionamento.

Ele também alegou que Lorena teve acesso ao seu celular sem autorização e que as mensagens já eram conhecidas por ela desde janeiro deste ano, sem que isso tivesse levado ao fim do namoro naquele momento.

MC Daniel também negou atraso ou falta de pagamento de pensão. Disse que mantém um acordo verbal com Lorena e que arca com todas as despesas relacionadas ao filho e à residência onde a influenciadora vive, incluindo aluguel de R$ 29 mil, duas babás em tempo integral, plano de saúde e gastos domésticos.

Segundo o cantor, os conflitos aumentaram após um pedido para que ele registrasse formalmente as babás. Ele afirmou não considerar adequado assumir esse vínculo trabalhista, já que não reside no local.

O artista disse ainda que tentou resolver a situação de forma reservada, mas que o diálogo se tornou inviável. Também negou ter exposto traumas pessoais de Lorena, afirmando que nunca falou publicamente sobre o assunto.

Ao final do vídeo, MC Daniel avisou que irá recorrer à Justiça em caso de ataques ou uso indevido do conteúdo divulgado.

"Tentativa de silenciamento"

Pouco depois, Lorena Maria voltou às redes sociais para rebater as declarações. Ela criticou a estratégia adotada pelo cantor, afirmou que houve tentativa de silenciamento e disse que foi pressionada a assinar um contrato que a impediria de citar o nome dele e da família.

A influenciadora também contestou a versão apresentada sobre fidelidade e acusou o ex de abuso psicológico, humilhações e ameaças relacionadas à guarda do filho.

Após a nova manifestação de Lorena, MC Daniel publicou nos stories supostas conversas entre os dois e acusou a ex de ter pago terceiros para manipular prints falsos de mensagens e comprovantes de pagamento.

