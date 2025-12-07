Música

Noite de brisa e hits
Marisa Monte emociona fãs com clássicos e encerra a turnê “Phonica” em Porto Alegre

Ao lado de sua banda e de uma orquestra sinfônica com 55 instrumentistas, a cantora reuniu cerca de 15 mil pessoas no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

Denzel Valiente

