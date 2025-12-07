Marisa Monte emociona fãs com clássicos e encerra a turnê “Phonica” em Porto Alegre

Marisa Monte realizou show no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho neste sábado. André Ávila / Agência RBS

A tarde quente em Porto Alegre, que chegou a passar dos 37°C, deu espaço a uma noite de vento agradável, beneficiando os fãs de Marisa Monte. A eterna “tribalista” se apresentou, neste sábado (6), para cerca de 15 mil pessoas no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.

Ao lado de sua banda e de uma orquestra sinfônica composta por 55 instrumentistas e regida pelo maestro André Bachur, a cantora encerrou a turnê Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo. A série de apresentações reuniu mais de 100 mil pessoas pelo Brasil.

Às 19h48min, aos gritos de “Marisa, eu te amo” por parte da plateia, a artista subiu ao palco cantando Vilarejo. Durante duas horas de show, ela apresentou uma mistura de clássicos da carreira com lançamentos mais recentes.

Não faltou emoção por parte do público ao entoar, junto à cantora, da primeira à última estrofe todas as letras. Na primeira metade da apresentação, Marisa cantou outros sucessos, como O Que Você Quer Saber de Verdade, Infinito Particular, Carnavália, Ao Meu Redor e Sua Onda, lançamento composto em parceria com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown.

Na sequência, Marisa trocou de figurino para cantar Aliança. Ao longo da noite, os fãs puderam ouvir mais sucessos, como Ainda Bem, Amor I Love You, Beija Eu, De Mais Ninguém e Depois.

