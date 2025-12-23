Música

Presente para os fãs
Notícia

Lady Gaga anuncia lançamento de show inédito e gratuito no YouTube na véspera de Natal

Filme-concerto "Lady Gaga in Harlequin Live — One Night Only" foi gravado em setembro de 2024, em Los Angeles

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS