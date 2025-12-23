Lady Gaga anuncia lançamento de show inédito e gratuito no YouTube na véspera de Natal

A cantora Lady Gaga lançará nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, o filme-concerto Lady Gaga in Harlequin Live — One Night Only. A estreia está prevista para às 21h, no canal oficial da cantora no Youtube.
A obra foi gravada no Teatro Belasco, em Los Angeles, em setembro do ano passado. Segundo a revista Variety, cerca de mil fãs estavam presentes na ocasião, a única em que a cantora cantou ao vivo as músicas de Harlequin, álbum que acompanhou o filme Coringa: Delírio a Dois, de 2024.
No repertório, a cantora traz músicas como That’s Entertainment, That’s Life e When the Saints Go Marching In.
O álbum Harlequin, apesar de lançado junto ao filme, foi reconhecido pela Recording Academy como um trabalho independente e concorre ao Grammy de Melhor Álbum do Pop Tradicional.