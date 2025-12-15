Jorge e Mateus falam sobre boatos de separação da dupla

Dupla sertaneja Jorge e Mateus em show. Reprodução / @jorgeemateus

A dupla sertaneja Jorge e Mateus falou sobre rumores de separação após o fim da turnê que comemora seus 21 anos de carreira.

Em entrevista à influenciadora Camila Loures, os cantores afirmaram que não pretendem encerrar a parceria, mas que farão somente uma pausa dos palcos.

— É uma pausa um pouquinho "mais comprida" que umas férias — disse Mateus.

Período afastado

Conforme Mateus, a decisão foi tomada para que a dupla se dedique mais à família.

— Participar das brincadeiras [dos filhos], das coisas de escola — comentou.

O cantor também contou que o período afastado dos palcos servirá para compor novas músicas. Enquanto Jorge ainda disse que aproveitará para cuidar de sua saúde:

— Ver se está tudo em ordem pra gente poder voltar com tudo.

Quando será o último show da dupla?

Jorge e Mateus farão uma dobradinha no Camarote Villa, em Salvador (BA), nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026.

— Nesse próximo ano 2026, a dupla Jorge e Mateus vai completar 21 anos. Um ano sabático. Não vai chegar a ser "um ano" acho que a gente não consegue ficar tanto tempo, mas é um descanso. Uma hora de pensar nas novas diretrizes, os caminhos que a gente deve percorrer pelos próximos 20 anos — disse Jorge, em outubro, em entrevista ao programa Viver Sertanejo.

