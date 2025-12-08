Jorge Aragão diz que não pensava em ser cantor: “Sempre priorizei a composição”

Jorge Aragão diz que prefere deixar as músicas “nascerem de impulsos pessoais”. Adriano von Markendorf / Divulgação

Dono de uma voz que marcou gerações, Jorge Aragão participou nesta segunda-feira (8) do Timeline, da Rádio Gaúcha, em uma conversa sobre sua trajetória e o legado no samba. Durante a entrevista, revelou que não imaginava seguir a carreira como cantor.

— Nunca tive a intenção de fazer carreira solo. Acabei gravando discos por questões contratuais, mas sempre priorizei a composição. Minha voz, inclusive, não era algo que eu gostava de ouvir no início — contou o sambista, que integrou o grupo Fundo de Quintal.

O artista, que se apresenta em Porto Alegre no dia 20 de dezembro, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), explicou que raramente compõe sob encomenda e prefere deixar as músicas “nascerem de impulsos pessoais”. Os ingressos do show na Capital estão disponíveis no Sympla.

— Apenas três sambas foram feitos a pedido e, mesmo assim, não me senti confortável. Prefiro criar a partir de experiências reais e sentimentos autênticos — relatou.

Com mais de 20 álbuns lançados, o artista observa que o samba tem uma relação singular com o tempo, especialmente pela capacidade de suas composições atravessarem gerações e permanecerem atuais.

— Canto para avós, pais e netos. Isso é surpreendente. O repertório se mantém longevo porque fala de sentimentos universais. É gratificante perceber que o Fundo de Quintal ainda toca nas casas brasileiras e que novas gerações se reconhecem em músicas que escrevi há décadas — disse.

Assista à entrevista no Timeline