"Jetski", "Alô Virgínia" ou "Sequência Feiticeira": qual é o hit do verão? Vote na enquete

"Jetski" de Pedro Sampaio, MC Melody e MC Meno K é uma das apostas para o hit do verão. Sony Music / Reprodução

A partir desse cruzamento, alguns nomes se repetem quando o assunto é "música do verão". Aparecem com destaque Jetski, de Pedro Sampaio com Melody e MC Meno K; Sequência Feiticeira, também de Pedro Sampaio; Alô Virgínia, dos gaúchos do Grupo Chocolate com a Turma do Pagode; e Vou Investir em Você, parceria de Puterrier com MC Carol.

Além dessas, seguem com alto consumo neste início de estação faixas como Posso Até Não Te Dar Flores, de DJ Japa NK, P do Pecado, do Grupo Menos É Mais, e Eu Me Apaixonei, do Vitinho Imperador, todas bem posicionadas no ranking do Spotify e com presença nas plataformas.

Enquete: as principais candidatas ao hit do verão

Com base exclusivamente no desempenho nos rankings do Spotify e do YouTube, três músicas aparecem hoje com mais força na disputa pelo título de hit do verão:

Jetski, de Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K

Sequência Feiticeira, de Pedro Sampaio e convidados

Alô Virgínia, de Grupo Chocolate e Turma do Pagode

E, para você, qual é a música do verão? Vote na enquete abaixo.

O que dizem os números do streaming

No Spotify, Posso Até Não Te Dar Flores, P do Pecado, Eu Me Apaixonei e Pela Última Vez — essa última, também do Grupo Menos É Mais, aparecem entre as mais tocadas do país, mantendo números altos, dia após dia.

Dentro desse cenário, Jetski chama atenção por figurar entre as dez mais ouvidas do Brasil em atualizações recentes do ranking, superando a marca de 1 milhão de streams diários e sete milhões no total.

O que aparece no YouTube

No YouTube, o cenário confirma algumas das tendências vistas no streaming. Jetski lidera o ranking Trending 20 Brasil, enquanto Amo Minha Favela, de DJ Japa NK e MC Meno K, Gauchinha, de MC Luuky, MC Meno K, MC Brinquedo e MC Ryan SP e DJ Japa NK, e Fanatismo, de Yasmin Sensação, aparecem entre os vídeos musicais mais populares do momento.

A lista ainda traz músicas que ganham força principalmente no consumo em vídeo, como Quero Camboriú, de Ana Castela, e Eu Só Quero Você, parceria da boiadeira com Zé Felipe.

As músicas que bombam nas redes sociais

Nas redes sociais, Jetski leva vantagem ao procurar por "hit do verão" nas plataformas, sendo a mais citada. A música se espalhou em vídeos curtos impulsionada por batida acelerada, refrão fácil, clima de praia e uma coreografia simples de reproduzir, o que ajudou a emplacar trends no TikTok e no Instagram.

Outra que chamou atenção foi a suposta "parceria" entre Luísa Sonza e Dilsinho na faixa Sina de Ofélia. Apesar da repercussão, não se trata de um lançamento oficial.

A música, na verdade, foi criada pelo canal Track B Music com uso de inteligência artificial a partir de uma adaptação de The Fate of Ophelia, de Taylor Swift, e acabou viralizando principalmente no TikTok. O clipe original, porém, já foi removido do YouTube, restando somente remixes e republicações por outros usuários.

Também ganhou força nas redes uma canção do Xirú Missioneiro. A versão Mega Répi do Guasca, remix da já conhecida Répi do Guasca pelo DJ Tonetto, o artista viu o chamado "batidão gaúcho" furar a bolha regional.





Escute as músicas abaixo

Grupo Chocolate, Turma do Pagode - Alô Virgínia

Léo Santana, Melody - Desliza ("Ólhinho" No Corpinho)

PEDRO SAMPAIO, Melody, MC Meno K - Jetski

Mega Repi Do Guasca - Xiru Missioneiro Feat DJ Tonetto, Clipe Oficial

MC Ryan SP, MC Jacaré e MC Meno K (DJ Japa NK e DJ Davi DogDog) - Posso até não te dar Flores

Mari Fernandez, Grelo, Natanzinho Lima - Saudade do Carai

Pedro Sampaio - Sequência Feiticeira, feat MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito

Puterrier ft. Mc Carol de Niterói - Vou investir em você