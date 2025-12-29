Música

Nas paradas
Notícia

"Jetski", "Alô Virgínia" ou "Sequência Feiticeira": qual é o hit do verão? Vote na enquete

Entre rankings de streaming, festas e vídeos nas redes sociais, músicas disputam o título informal da estação

Murilo Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS