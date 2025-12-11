Ivete Sangalo encerra turnê em Porto Alegre com homenagem ao samba: "O RS me abraçou de forma avassaladora"

Ler resumo

Ivete Sangalo se apresentou no Planeta Atlântida em 2023. Jonathan Heckler / Agência RBS

Depois de percorrer diferentes cidades do país com a turnê Ivete Clareou, Ivete Sangalo escolheu Porto Alegre para o grande encerramento. O show, marcado para ocorrer neste sábado (13), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, traz uma celebração ao samba, sobretudo à memória da cantora Clara Nunes (1942 - 1983).

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (11), Ivete Sangalo contou que tem uma relação antiga e afetiva com o Rio Grande do Sul. Desde os primeiros carnavais fora de época até apresentações em grandes festivais, a artista construiu uma conexão de carinho com o público gaúcho:

— Quando comecei a minha carreira com a banda Eva, o Rio Grande do Sul me abraçou de uma forma muito potente, de uma forma avassaladora mesmo. Eu fiquei muito apaixonada pela maneira como sempre me receberam, de uma forma muito especial. Isso é muito lisonjeiro.

A cantora está há mais de 30 anos na estrada com um repertório voltado ao axé, mas sem deixar de transitar por diferentes gêneros. Agora, com um trabalho focado no samba, ela propõe um retorno às suas raízes musicais:

— A ideia de fazer um disco de samba está no meu coração há muitos anos, desde que eu comecei a cantar. Originalmente, na minha casa, os primeiros acordes que eu ouvi foram de samba. Então eu tenho uma paixão muito especial. O samba é genial, é poesia, é saudade, é memória, é futuro, é história. É tanta coisa especial — afirmou a artista na entrevista.

Leia Mais Rei de bateria rompe preconceitos e destaca igualdade no carnaval de Porto Alegre

O espetáculo reune clássicos do samba consagrados por outros intérpretes junto com composições autorais, além dos hits já conhecidos da carreira da cantora. Segundo Ivete, será uma forma de exaltar a música brasileira.

— A música do Brasil é muito rica, muito poderosa. Quantas vertentes dentro da música brasileira nós temos de presente nesse país continental. Temos música de qualidade, bons compositores, músicos, grandes intérpretes — declara.

Serviço