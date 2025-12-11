Música

"Clareou"
Notícia

Ivete Sangalo encerra turnê em Porto Alegre com homenagem ao samba: "O RS me abraçou de forma avassaladora"

Show que celebra a memória de Clara Nunes ocorre neste sábado (13), às 16h30min, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

Zero Hora

