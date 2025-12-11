Música

Turnê pelo Brasil
Notícia

Guns N' Roses confirma novo local para show em Porto Alegre; vendas de ingressos começam nesta sexta

Apresentação está marcada para 1º de abril de 2026, como parte da nova etapa da turnê mundial "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things"

Lou Cardoso

