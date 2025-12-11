Guns N' Roses confirma novo local para show em Porto Alegre; vendas de ingressos começam nesta sexta

O Guns N' Roses anunciou nesta quinta-feira (11) um novo local para o show que fará em Porto Alegre no ano que vem. Conforme antecipado a Zero Hora, a apresentação ocorre no dia 1º de abril de 2026, no Jockey Club, como parte da nova etapa da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things.
Quando o show foi confirmado, em novembro, a previsão era de realização no Estádio Beira-Rio. A organização não explicou a mudança, mas afirmou que o Jockey Club será preparado de forma diferenciada para criar "uma atmosfera grandiosa para milhares de fãs".
O Guns N’ Roses realiza esta turnê com Axl Rose, Slash e Duff McKagan em sua formação clássica. O repertório contempla músicas que atravessam gerações, como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle e November Rain.
O show terá a banda americana de hard rock Halestorm como convidada especial.
Ingressos
As vendas de ingressos para a apresentação na Capital serão realizadas ao longo deste mês, divididas em etapas.
A pré-venda exclusiva para o fã clube oficial será aberta nesta sexta (12), às 8h da manhã, com duração de 24 horas. Na sequência, o público contará com a pré-venda do setor Experience, no sábado (13), a partir das 8h, seguida pela pré-venda do Grupo Vip, que se inicia no mesmo dia, às 9h30min, exclusivamente pelo grupo do WhatsApp.
Por fim, a venda geral ao público ocorre também no sábado, a partir das 10h, pelo site eventim.com.br.
Os ingressos iniciam em R$ 385 e ficarão disponíveis nas seguintes categorias: Pista, Pista Premium, Experience e Camarote. Alguns setores apresentam meia-entrada prevista por lei e ingresso social.
Guns N' Roses em Porto Alegre
Venda
- Pré-venda Fã Clube — sexta-feira (12), 8h (duração de 24 horas)
- Pré-venda Experience — sábado (13), 8h
- Pré-venda Grupo VIP — sábado (13), 9h30min
- Venda Geral — sábado (13), 10h pelo site eventim.com.br
Setores
- Pista — A partir de R$ 385
- Pista Premium — A partir de R$ 625
- Experience — A partir de R$ 1.530
- Camarote — A partir de R$ 925
Classificação
- 12 a 15 anos: permitido somente acompanhados pelos pais ou responsável legal, ou por adulto responsável, designado e munido de autorização com firma dos pais ou responsável legal reconhecida
- 16 a 17 anos: permitido acesso desacompanhados dos pais ou responsável legal desde que apresentada autorização com firma reconhecida
- Experience: exclusivo para maiores de 18 anos