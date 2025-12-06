Música

Às vésperas do show 
Gaúcho bate recorde e alcança o primeiro lugar do mundo entre ouvintes de Marisa Monte 

Após a descoberta, por meio da retrospectiva do Spotify, motorista ganhou ingressos para apresentação da artista em Porto Alegre neste sábado (6) 

Sofia Lungui

