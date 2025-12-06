Gaúcho bate recorde e alcança o primeiro lugar do mundo entre ouvintes de Marisa Monte 

Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Quando viu a retrospectiva do Spotify na quinta-feira (6), o motorista de aplicativo Beto Zanatto, 55 anos, não imaginava que iria bater um recorde internacional. Com a ajuda da filha, de 13 anos, ele descobriu que foi o usuário do app que mais escutou as músicas de Marisa Monte ao longo de 2025.

A surpresa foi tanta que eles decidiram compartilhar o feito nas redes sociais, e a história chegou longe – a produção da artista entrou em contato com Zanatto para oferecer ingressos para o show em Porto Alegre que ocorre na noite deste sábado (6).

— Começou a tomar uma proporção gigante. O pessoal do Rio de Janeiro me ligou, e me convidaram para fazer uma gravação para a página da Marisa Monte. Estou muito, muito feliz. Eu nem ia no show. Este final de semana, eu ia ficar com a minha filha. Aí, ganhamos os ingressos e vou levar ela e a minha esposa. Foi muita coincidência, acho que era pra ser — conta.

Zanatto mora na Capital e trabalha como motorista de aplicativos há oito anos. Ele relata que boa parte da jornada de trabalho é embalada pelas canções da artista carioca. O álbum Portas, seu favorito, já virou trilha sonora para o motorista e seus passageiros.

Conforme as estimativas do aplicativo de música, ele passou 10 mil minutos escutando o disco, lançado em 2021. No total, foram mais de 95,2 mil minutos ouvindo as músicas de Marisa Monte ao longo do ano. Ele deu play no hit Depois 848 vezes. “Pra ficar na memória”, como diz a letra da música.

Além de curtir o som, ele conta que os passageiros também sempre elogiam.

— Ela é uma unanimidade, todo mundo gosta de ouvir. No Uber, tu podes colocar vários estilos de música e sempre vai ter aquele que tem mais rejeição, que tem menos rejeição. Mas Marisa Monte todo mundo gosta. Além dela ser extraordinária, é fantástica — diz.

Agora, Zanatto aguarda ansiosamente o show. Ele estará com a família na pista premium, vendo de perto a artista, depois de tantos momentos com a voz dela nos ouvidos.

— Já fui em uns quatro shows dela. Acho que hoje é uma performance diferente, com orquestra. Nem sei qual vai ser a minha reação na hora. Olha, foi um presente de Natal adiantado que eu ganhei. Vai ser o primeiro show grande da minha filha — comemora.