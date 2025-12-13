Música

Reencontro

Formação original do Barão Vermelho se reúne para turnê

Os ingressos já estão em pré-venda exclusiva para clientes do Itaú e, no dia 15 de dezembro, começa a venda para o público geral

Estadão Conteúdo

Danilo Casaletti

