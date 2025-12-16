Filho de Marília Mendonça toca música da cantora em primeira apresentação de bateria

O filho dos cantores Marília Mendonça e Murillo Huff fez sua primeira apresentação no palco tocando bateria. Léo apresentou canções da mãe e do pai para uma plateia composta por outras crianças, em um clima intimista, dando início às comemorações de seus seis anos.
O pequeno show, intitulado Léo na Batera, aconteceu na noite desta segunda-feira (15). O menino contou com a participação do pai nos vocais e, ao final da apresentação, a performance do filho de Marília foi recebida com aplausos da plateia.
No início do ano, o pequeno Léo emocionou os fãs de Marília Mendonça ao surgir em um vídeo tocando Como Faz Com Ela, um dos grandes sucessos da cantora. O registro foi feito durante uma aula de bateria, em Goiânia.
O vídeo foi compartilhado nas redes sociais da avó paterna em março de 2025 e rapidamente ganhou repercussão. Nele, Léo toca uma música da mãe com muita segurança, enquanto recebe incentivos do professor de música João Vicente.
De acordo com o professor, Léo iniciou as aulas de bateria no fim de 2024. “Esses vídeos sempre mostram o aprendizado e a evolução dele, que, por sinal, acontecem muito rápido! Talento de berço, né?”, comenta João, em tom de brincadeira.