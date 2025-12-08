Música

Atalhos tecnológicos
Notícia

Ferramentas de IA ganham espaço nos estúdios de música, mas a criação segue dependente do olhar humano

Artistas relatam como a inteligência artificial acelera processos, no entanto, a vivência e a sensibilidade humana seguem essenciais na hora de compor

Kizzy Abreu

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS