Evento Aquece Planeta Atlântida - Vibe Real ocorre em Porto Alegre neste domingo

Antes da experiência completa no festival, os planetários têm um encontro marcado neste domingo (21) no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, para entrar no clima com o Aquece Planeta Atlântida - Vibe Real. O evento aberto ao público será no Mercado Brasco, a partir das 15h, e terá DJ, ponto de venda de ingressos, distribuição de brindes e uma apresentação especial da Comunidade Nin-Jitsu.
A proposta é promover momentos de conexão real a partir da música e de interatividade. O evento está conectado ao projeto Vibe Real, do Planeta Atlântida, que busca incentivar equilíbrio e bem-estar entre os jovens.
O evento começa com a DJ JuQvdo, que vai animar o público. Após ativação com brindes e discotecagem, às 18h30min, a Comunidade Nin-Jitsu, banda que já se apresentou 20 vezes no Planeta Atlântida, sobe ao palco com o som que mistura rock, rap, funk e reggae.
Confira a programação:
- 15h - Início / DJ JuQvdo
- 16h30 - Ativação com brindes
- 18h - DJ Ju QVdo
- 18h30 - Comunidade Nin-Jitsu
O Vibe Real é um projeto do Planeta Atlântida que, por meio de ações e conteúdos 360° nas redes sociais e nos veículos do Grupo RBS, propõe incentivar conexões reais entre os jovens. A iniciativa reforça o compromisso do festival, que completa 30 anos em 2026, com temas relevantes para a juventude.