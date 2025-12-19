Evento Aquece Planeta Atlântida - Vibe Real ocorre em Porto Alegre neste domingo

Comunidade Nin-Jitsu já se apresentou 20 vezes no Planeta Atlântida. Nani ArtClub / Divulgação

Antes da experiência completa no festival, os planetários têm um encontro marcado neste domingo (21) no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, para entrar no clima com o Aquece Planeta Atlântida - Vibe Real. O evento aberto ao público será no Mercado Brasco, a partir das 15h, e terá DJ, ponto de venda de ingressos, distribuição de brindes e uma apresentação especial da Comunidade Nin-Jitsu.

A proposta é promover momentos de conexão real a partir da música e de interatividade. O evento está conectado ao projeto Vibe Real , do Planeta Atlântida, que busca incentivar equilíbrio e bem-estar entre os jovens.

O evento começa com a DJ JuQvdo, que vai animar o público. Após ativação com brindes e discotecagem, às 18h30min, a Comunidade Nin-Jitsu, banda que já se apresentou 20 vezes no Planeta Atlântida , sobe ao palco com o som que mistura rock, rap, funk e reggae.

Confira a programação:

15h - Início / DJ JuQvdo

16h30 - Ativação com brindes

18h - DJ Ju QVdo

18h30 - Comunidade Nin-Jitsu



