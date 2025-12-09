Música

Virou hino
Notícia

"É verão e o que importa é sorrir e ser feliz": autor da música-tema do Planeta Atlântida relembra bastidores da composição

Canção que atravessa gerações foi composta por Juliano Cortuah, ex-vocalista e guitarrista da banda gaúcha Harmadilha

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS