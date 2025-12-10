Música

25 anos de sucesso
Notícia

"É um ciclo bonito de reconhecer o passado e me abrir para o que vem", diz Ana Carolina sobre turnê comemorativa

Cantora promete conectar passado e futuro no palco do Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, nesta quinta-feira

Alexandre Rodrigues

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS