Com samba, pagode e calorão, Ivete Sangalo agita público em Porto Alegre

Ler resumo

O calorão de mais de 30ºC e o sol a pino neste sábado (13) deram apenas um toque a mais ao show de Ivete Sangalo, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, em Porto Alegre. Os portões abriram no início da tarde e a cantora subiu ao palco às 18h.

— Com certeza, isso (o calor) não é um impeditivo — reforçou a empresária Vanessa Grendene, 40 anos, animada com a apresentação que iria ver junto às amigas.

O show na capital gaúcha foi o encerramento da turnê Ivete Clareou, que celebra o samba. Em entrevista à Zero Hora no dia anterior, Ivete disse se sentir "acolhida e recebida" de maneira "especial" na cidade, pela qual diz nutrir um "carinho muito grande".

Grupo faz homenagem a amiga que faleceu de câncer e era fã de Ivete. Isadora Garcia / Agencia RBS

Neste sábado, um grupo de amigos estava envolvido pela expectativa e pela emoção. Eles estavam ali em homenagem a Julia, uma amiga que faleceu neste ano devido a um câncer. Ela estava estampada na camiseta de todos.

Como contou a empresária Jaiana Cândido, 39 anos, uma das amigas, Julia estava em tratamento paliativo, comprou ingresso e incentivou todos a fazerem o mesmo e festejarem juntos. Foi o amor dela que levou os amigos para o show.

— Infelizmente, ela acabou partindo, no dia 31 de julho. E nós estamos aqui reunidos hoje para comemorar a vida dela. Ela amava a Ivete e amava a vida, a alegria — destacou.

A mãe de Julia, a aposentada Edna Belo Flores, 64 anos, disse ser "emocionante" estar ali:

— Ela está com a gente com certeza.

De Curitiba, Luciana (D) e a amiga vieram a Porto Alegre para ver Ivete. Isadora Garcia / Agencia RBS

Outra fã de carteirinha que aguardava para ver Ivete era a fisioterapeuta Luciana Novicki Francisco, 50 anos, que é de Curitiba (PR) e veio a Porto Alegre com a amiga para assistir ao show.

— A expectativa é a maior e melhor possível — contou à reportagem.

Samba no pé

Ivete subiu ao palco já anunciando:

— Porto Alegre, mainha chegou.

A turnê Ivete Clareou traz uma celebração ao samba, sobretudo à memória da cantora Clara Nunes. Ivete não deixou de fazer referência à artista, cantando músicas como Juízo Final e O Mar Serenou.

Com samba no pé e uma roupa repleta de brilhos, a baiana encantou indo em todas as partes do palco, que tinha formato circular e permitia contato com o público em diferentes perspectivas.

— A previsão era de chuva e, por tudo que esse Estado já passou, toda hora que cai uma gota, eu fico em casa apreensiva, mas orei muito: "Meu Deus, vamos jogar um sol lindo para esse povo", para a gente clarear tudo, chegar trazendo samba, música boa, nesse projeto que, para mim, é uma das coisas hoje mais importantes da minha vida como realização, como pessoa, como mulher, como cantora — afirmou.

O repertório incluiu sucessos como Curtindo a Vida, Pura Adrenalina, Num Corpo Só, Saudades do Amor, Quando o Sol Nascer, Tempo de Aprender, Retalhos de Cetim, E Agora Nós?, Eu Nunca Amei Assim, Em Busca da Minha Sorte, P do Pecado, Deixa Acontecer e Tchau e Bença.

O público, equipado com chapéus e leques coloridos, mostrou que sabe sambar —houve até quem mostrasse as habilidades na dança em dupla.

Entre as canções próprias, Ivete soltou a voz com Vai Tomando e Cheguei Pra Te Amar. O público fez barulho e se movimentou quando Ivete relembrou músicas clássicas da carreira como Me Abraça, Flor do Reggae, Não Precisa Mudar e Quando a chuva passar.

Público engajou

Diego montou foto com inteligência artificial, simulando abraço com a cantora. Isadora Garcia / Agencia RBS

Em meio à plateia, um dos cartazes mostrava uma foto de um abraço gerada por inteligência artificial. Junto, estava escrito: "O abraço dessa foto foi gerado por inteligência artificial, não é real. Que tal um abraço de verdade hoje?". Quem carregava o pedido era o repositor de mercado Diego Adriano Spier, 32 anos, que saiu de Santa Cruz para ver Ivete em Porto Alegre. Sobre a apresentação, só teceu elogios:

— Perfeito, maravilhoso, ela já é o espetáculo, ela é o momento, ela é tudo que há de mais maravilhoso.

Miguel e a amiga aproveitaram o show. Isadora Garcia / Agencia RBS

Em outro canto da plateia, dois amigos cantavam animados e de cor e salteado as músicas.

— Eu vi três shows dela. Em um, ela era convidada e roubou a cena. O que está acontecendo aqui hoje é uma coisa bizarra, ela tem uma energia e uma presença que são indescritíveis — comentou o psicólogo Miguel Souza, 29 anos.