Banda norte-americana A Day to Remember anuncia show em Porto Alegre em fevereiro

A Day to Remember se apresentará em Porto Alegre no dia 3 de fevereiro. Jimmy Fontaine / Divulgação

A banda de metalcore norte-americana A Day to Remember se apresentará em Porto Alegre no dia 3 de fevereiro de 2026, na KTO Arena. O show foi confirmado pela produtora 30e, que também levará o grupo a Belo Horizonte, em 27 de janeiro, e Curitiba, no dia 29.

Em 31 de janeiro, os músicos farão a abertura do show do Avenged Sevenfold no Allianz Parque, em São Paulo.

Venda de ingressos

Os ingressos para o show na capital gaúcha começam a ser vendidos às 11h desta quinta-feira (11) na plataforma Eventim. Também será possível adquirir entradas na loja Planeta Surf do Shopping Total.

Os valores são de R$ 695 para a pista e R$ 395 para o mezanino, com opção de meia-entrada em ambos os setores.

Guitarras pesadas

Fundado em 2003, na Flórida, o grupo norte-americano é formado por Jeremy McKinnon (vocal), Neil Westfall (guitarra), Alex Shelnutt (bateria) e Kevin Skaff (guitarra).

A banda se caracteriza por suas guitarras pesadas e letras confessionais. O primeiro disco, And Their Name Was Treason, foi lançado em 2005. Outros trabalhos, como os álbuns Homesick (2009) e What Separates Me From You (2010), destacaram-se na cena do metalcore.

A Day to Remember em Porto Alegre