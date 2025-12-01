Após agressão, Julio Reny será submetido a cirurgia nos olhos nesta terça-feira

Julio Reny é um dos maiores nomes do rock do RS. André Ávila / Agencia RBS

Referência do rock gaúcho, o músico Julio Reny, de 66 anos, será submetido a uma cirurgia nos dois olhos nesta terça-feira (2), em Porto Alegre. A intervenção será realizada pelo médico oftalmologista Caio Scocco, especialista em retina e vítreo.

Como preparação para o procedimento, o lendário cantor, compositor e líder das bandas KM 0, Expresso Oriente, Cowboys Espirituais e Irish Boys precisou passar por um check-up cardiológico.

— O médico identificou que a cirurgia dele é mais delicada. Não é tão simples quanto só um descolamento de retina, porque ele já tinha outras comorbidades, como uma catarata — explica Consuelo Vallandro, filha do cantor.

Segundo Consuelo, em função dessa situação, o procedimento cirúrgico deve levar um pouco mais de tempo do que o normal. A previsão, porém, é de que os dois olhos sejam operados nesta terça. No momento, Julio Reny está sob os cuidados da filha e de três cuidadoras que se revezam no atendimento diário.

Consuelo conta ainda que, assim que houver a liberação para o pós-operatório dos olhos, Julio Reny deverá receber um implante dentário. Se tudo correr bem, o roqueiro deve retornar aos palcos a partir de janeiro de 2026.

Agressão após show

A cirurgia é consequência da agressão que Julio Reny sofreu após um show em Viamão, que resultou em descolamento de retina nos dois olhos, além de lesões na cabeça e no pescoço. A filha do cantor registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, em Porto Alegre, no dia 12 de novembro, relatando a agressão ocorrida quatro dias antes. A autoria da agressão é investigada pela polícia.

Para arcar com os custos da cirurgia, dos exames e das cuidadoras, Consuelo organizou uma vaquinha online.

Dificuldades financeiras

Em 17 de outubro, o cantor de clássicos do rock gaúcho como Amor e Morte, Não Chores Lola e Jovem Cowboy recebeu a reportagem de Zero Hora no seu apartamento. Na ocasião, ele expôs suas dificuldades financeiras e agradeceu o apoio dos fãs, que mobilizaram-se para impedir a venda de seu violão.

Em 5 de novembro, o cantor venceu o Prêmio Açorianos de Música 2025 na categoria Melhor Intérprete, junto do parceiro musical Jeff Gomes, por Velho Cowboy.