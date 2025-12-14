Morre Haroldo Costa, ator, diretor e comentarista de Carnaval, aos 95 anos

Haroldo também trabalhou na Globo como diretor de musicais e foi diretor e jurado de programas de auditório. Instagram / Reprodução

O ator, diretor e comentarista de carnaval Haroldo Costa morreu aos 95 anos, neste sábado (13), no Rio de Janeiro. Ele enfrentava problemas de saúde e passou por internações recentes. As informações são do g1 .

Nascido no Rio de Janeiro, a carreira profissional de Haroldo como ator começou no antigo Teatro Experimental do Negro, fundado pelo intelectual Abdias do Nascimento.

Haroldo também trabalhou na Globo como diretor de musicais e foi diretor e jurado de programas de auditório. Ele viveu ainda o protagonista da peça Orfeu da Conceição, sendo o primeiro ator negro a atuar no Theatro Municipal do Rio, além de ter participado de outras peças teatrais de relevância para a dramaturgia brasileira.

Paixão e intelectualidade no samba

Conhecido e renomado no mundo do carnaval, Haroldo Costa integrou o corpo oficial de jurados dos desfiles organizados pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

Ele é autor de diversos livros sobre o carnaval carioca, como Salgueiro: Academia de Samba'(1984), 100 Anos de Carnaval no Rio de Janeiro (2001) e Ernesto Nazareth – Pianeiro do Brasil (2005). Também assinou a produção de grandes espetáculos musicais sobre o samba.

Em 2023, Haroldo Costa assinou a curadoria da exposição Heitor dos Prazeres é meu nome, no CCBB-Rio, junto com Raquel Barreto e Pablo León de La Barra.