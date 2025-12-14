Música

Rio de Janeiro
Notícia

Morre Haroldo Costa, ator, diretor e comentarista de Carnaval, aos 95 anos

Haroldo viveu o protagonista da peça "Orfeu da Conceição", sendo o primeiro ator negro a atuar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Zero Hora

