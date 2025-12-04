Ler resumo

Teixeirinha foi homenageado com estátua em Rolante, sua terra natal. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Foi a partir de 4 de dezembro de 1985 que Vitor Mateus Teixeira passou a deixar inúmeros fãs com saudade Brasil afora. Mais conhecido como Teixeirinha, ele morreu em decorrência de um câncer nas glândulas linfáticas. Passados 40 anos, seu legado segue reverenciado em diferentes pontos do Rio Grande do Sul.

Cantor, cineasta e comunicador: Teixeirinha é o maior ídolo popular que a música regional gaúcha já produziu. Acumulou sucessos como Querência Amada, Coração de Luto e Tordilho Negro, vendeu milhões de discos, estrelou 12 filmes e movimentou cinemas pelo Rio Grande do Sul.

Tamanha veneração pode ser observada no Cemitério da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, especialmente no Dia de Finados. Há quatro décadas que o túmulo do cantor é o mais visitado no local, que também conta com uma estátua do ícone da música gaúcha.

Aliás, um dos monumentos mais célebres do artista está localizado na Praça do Teixeirinha, em Passo Fundo, onde ele viveu entre 1958 e 1960. Composta de sucatas e metais, a estátua é de autoria de Paulo Siqueira e foi inaugurada em 1991.

Terra de Teixeirinha

Também há uma estátua dedicada ao músico na Praça da Matriz, em Rolante, no Vale do Paranhana. O orgulho pelo artista pode ser observado já no pórtico da cidade, que diz: "Terra natal do Teixeirinha". Ele nasceu no distrito da Mascarada, em 3 de março de 1927, na zona rural do município, onde viveu os seis primeiros anos de vida. Inaugurada em 2008, a estátua foi criada pelo artista Valério Voltz.

Outra homenagem ao cantor presente no município de 21 mil habitantes é a Rota Teixeirinha, formada por oito placas em forma de violão com letras de músicas do compositor.

Cada placa retrata um momento do cantor ou dialoga com Rolante. Por exemplo, no Parque Municipal Vitor Mateus Teixeira — que recebe todos os anos o rodeio Rolantchê — está a placa com a letra da música Tordilho Negro, referenciando a lida campeira. Na Praça da Matriz, bem no centro da cidade, está a placa contendo a letra de Querência Amada, que é uma carta de amor ao Estado.

Entretanto, com a enchente do ano passado, duas placas se perderam: a de O Colono e a de Velho Casarão. Conforme a prefeitura, elas serão repostas no primeiro semestre de 2026.

Leia Mais Parque de Rodeios da Roselândia homenageia Teixeirinha com nomes de músicas em placas de rua em Passo Fundo

Festival de canções

A memória de Teixeirinha também reverbera em eventos na cidade. A faceta cineasta já foi prestigiada em Rolante em mais de uma ocasião, com mostras focadas nos filmes do artista.

Em setembro, o município sediou o Festival de Canções do Teixeirinha, que fez parte da programação do 1º Acampamento Farroupilha. O concurso, que é promovido pela prefeitura, apresenta estudantes das escolas da cidade interpretando músicas do cantor.

Mateus Yuri Machado, 12 anos, venceu na categoria mirim com Cobra Sucuri. Ele subiu ao palco acompanhado somente de sua gaita.

— Eu estava nervoso, mas logo me soltei. Aprendi a gostar de Teixeirinha, já sei tocar umas quatro músicas dele — diz o jovem fã.

Mateus Yuri Machado, 12 anos, venceu o Festival de Canções do Teixeirinha na categoria mirim. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ensinando Teixeirinha nas escolas

Conforme a diretora do Departamento de Cultura de Rolante, Joyce Aline dos Reis, Teixeirinha é ensinado desde cedo nas escolas da cidade:

— No quarto ano do Ensino Fundamental, o currículo escolar trabalha com geografia, história e cultura do município, o que inclui o Teixeirinha. É como se respondêssemos à seguinte pergunta: por que há uma estátua desse cantor na praça? Com os projetos de música, também se aprende as canções dele.

Há planos para um memorial dedicado ao cantor, segundo o vice-prefeito e secretário de Cultura, Turismo, Indústria, Comércio e Tecnologia de Rolante, Arthur Klein. Ele relata que está em desenvolvimento um projeto de centro cultural, que abrange teatro, museu da cidade e um espaço dedicado ao conterrâneo mais famoso.

— A ideia é dar aos visitantes um contato com o acervo pessoal do artista. Também prevemos uma sala de cinema para que as novas gerações tenham contato com a arte do Teixeirinha — acrescenta Klein.

Projetos de fãs

A tradição musical do cantor costuma ser representada por seus descendentes diretos: Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. Além dos dois, há um festival que se tornou tradição em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, com diferentes vozes reproduzindo a obra do cantor.

A 9ª edição do Canto Tributo a Teixeirinha ocorre neste sábado (6) e domingo (7) no CTG Tropeiro Velho. Contando com diferentes categorias (mirim/juvenil, feminina, masculina, dupla/desafio), o festival requer que os candidatos interpretem somente músicas que tenham sido gravadas na voz de Teixeirinha, mesmo que não sejam de sua autoria.

— Fazemos esse evento com recursos próprios, não conseguimos incentivo de poder público ainda. São todos intérpretes que têm amor e carinho pelo Teixeirinha. Cada um que sobe ao palco parece que dá a vida inteira para cantar ali naquele momento — afirma Ademir Oliveira, organizador do festival.

Leia Mais Gaúcho de Passo Fundo: como um filme de Teixeirinha ajudou a construir a identidade da cidade

Outro projeto de fã é o Rancho do Teixeirinha, em Passo Fundo, aberto em 2011. Localizado no Parque de Rodeios da Roselândia, o espaço dedicado à memória do cantor foi idealizado pelo empresário João Prado, 69 anos. No local, há objetos de acervo e painéis que contam a história do artista.

— Eu não me conformava que Teixeirinha não tivesse um endereço em Passo Fundo. Pedi a todos os prefeitos e vereadores, mas ninguém dava ouvidos. Certo dia, decidi: se não querem fazer, eu faço. Foi a realização de um sonho — justifica o fã. — Desde pequeno, quando ainda vivia no interior de Redentora (Noroeste do Estado), eu ouço ele. Meu pai tinha o único rádio em um raio de 10 km, e o pessoal se reunia para ouvir Teixeirinha.

A visita ao rancho é mediante agendamento com o próprio João pelo número (54) 99239-9686.

Rancho do Teixeirinha foi aberto em 2011 em Passo Fundo. Eduarda Costa / Agencia RBS

Centenário à vista

Desde 1999, a Fundação Vitor Mateus Teixeira está sediada em um prédio comercial na Rua Andrade Neves, 100, conjunto 302, no Centro Histórico de Porto Alegre. Antes, o local funcionava como escritório do artista.

Por ali está parte do acervo pessoal e artístico de Teixeirinha: roupas, cartas, discos, filmes, roteiros, documentos etc. As visitas à Fundação ocorrem mediante agendamento pelo WhatsApp de uma das filhas do cantor, Márcia Teixeira, diretora-executiva da instituição: (51) 99348-4252.

Não há ainda um espaço de visitação aberta dedicado a um dos maiores artistas da história do Rio Grande do Sul. Márcia tem o sonho de transformar a casa do pai em um museu.

Localizada no bairro Glória, na zona sul de Porto Alegre, a residência é conhecida pela piscina em formato de cuia de chimarrão. Uma parte do terreno foi vendida para uma construtora, que irá instalar um condomínio por ali. Para que a casa vire um museu, como frisa a filha, é necessário aporte financeiro.

— A Fundação precisa adquirir a casa de todos os herdeiros. Além disso, serão necessários parceiros dispostos a investir na reforma — explica Márcia.

Casa onde morou Teixeirinha é conhecida pela piscina em formato de cuia de chimarrão. Livia Stumpf / Agência RBS

Projeto de megaexposição

Por outro lado, há planos para que seja realizada uma grande exposição sobre Teixeirinha em 2027 — ano do centenário de nascimento do cantor, a ser celebrado em 3 de março.

Desde 2024, a Fundação está contando com a Daz Produtora para coordenar as homenagens e os eventos. A primeira iniciativa dessa parceria foi a criação do perfil no Instagram @100anosteixeirinha, como uma maneira de divulgar ações e conteúdos relacionados ao cantor.

Além da megaexposição sobre o artista — ainda sem detalhes divulgados —, estão sendo planejadas diferentes formas de festejar o centenário.

Entre elas está uma cavalgada partindo de Capivari do Sul, onde ficava o rancho do cantor, até as proximidades do Cemitério da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, onde ele está enterrado. Um documentário sobre Teixeirinha também está em conversas iniciais. Os planos abrangem podcast, show-tributo e mostra de cinema, entre outras possibilidades.

Leia Mais Teixeirinha vai ganhar documentário produzido por cineasta gaúcho em Passo Fundo

A produtora e a fundação estão em fase de captação de patrocínios para viabilizar os projetos. Conforme a filha, até hoje houve pouco interesse dos setores público e privado em investir em iniciativas relacionadas ao artista. A esperança é que essa situação mude com o centenário.