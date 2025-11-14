Veja quem são os vencedores do Grammy Latino 2025

A 26ª edição do Grammy Latino 2025 acontece nesta quinta-feira (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Nas categorias já premiadas, a brasileira Liniker conquistou três troféus: Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa ("Caju"); Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa ("Caju"); Melhor Canção em Língua Portuguesa ("Veludo Marrom"). Ela concorreu em outras quatro categorias.
Também do Brasil, BaianaSystem levou a melhor na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa por O Mundo Dá Voltas.
O Grammy Latino celebra os principais nomes da música latina do último ano. Como é tradição, os primeiros vencedores são anunciados em uma pré-cerimônia realizada algumas horas antes do evento principal.
Nesta edição, artistas como Bad Bunny e a dupla CA7RIEL & Paco Amoroso estão entre os grandes destaques. Entre os brasileiros mais indicados, figuram nomes como Liniker, Marina Sena, Ana Castela e Alcione.
Confira os vencedores do Grammy Latino 2024
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
- Fugacidade - Janeiro
- Caju - Liniker
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Coisas Naturais - Marina Sena
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
- Só Quero Ver - BK’ & Evinha
- Demoro a dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
- Caju - Liniker
- A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
- Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
- Casa Coração - Joyce Alane
- Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
- Universo De Paixão - Natascha Falcão
- Transespacial - Fitti
Melhor Canção em Língua Portuguesa
- Veludo Marrom - Liniker
- Maravilhosamente Bem - Júlia Mestre
- Ouro de Tolo - Marina Sena
- Transe - Zé Ibarra
- Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza spalding
Melhor Álbum de Samba/Pagode
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto
- Alcione - Alcione
- Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
- Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
- Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
- Sentido - 5 A Seco
- Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
- Pique - Dora Morelenbaum
- Divina Casca - Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
- O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
- Colinho - Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
- Big Buraco - Jadsa
Melhor Álbum de Música Sertaneja
- Let's Go Rodeo - Ana Castela
- José & Durval - Chitãozinho & Xororó
- Obrigado Deus - Léo Foguete
- Transcende (Ao Vivo/Deluxe) - Lauana Prado
- Do Velho Testamento - Tierry
Melhor Videoclipe Versão Longa
- Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
- Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
- Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
- Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
- Milton Bituca Nascimento (Varios Artistas) - Flavia Moraes, video director; Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado, video producers
Melhor Videoclipe Versão Curta
- EL CLúB - Bad Bunny
- Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - Bk'
- #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
- Cura Pa Mi Alma - Vera Grv
- Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Melhor Álbum de Rock
- Legado – A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras (En Vivo) – Marilina Bertoldi
- A Tres Días de la Tierra – Eruca Sativa
- Gigante – Leiva
- Novela – Fito Paez
Melhor Álbum Pop/Rock
- Vándalos – Bandalos Chinos
- Malhablado – Diamante Eléctrico
- Malcriado – Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
- Ya Es Mañana – Morat
- R – RENEE
Melhor Álbum de Merengue/Bachata
- Alex Bueno – El más completo
- Eddy Herrera – Novato apostador
- Milly Quezada – Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana
Melhor Álbum Tropical Contemporâneo
- Mike Bahía – Calidosa
- Vicente García – Puñito de Yocahú
- Pedrito Martínez – Ilusión óptica
- Alain Pérez – Bingo
- Puerto Candelaria – Fiesta Candelaria
Melhor Música para Mídia Visual
- Cada Minuto Cuenta (Trilha sonora original da série do Prime Video) – Pedro Osuna, compositor
- Cien Años De Soledad (Trilha sonora da série da Netflix) – Camilo Sanabria, compositor
- El Eternauta (Trilha sonora da série da Netflix) – Federico Jusid, compositor
- In The Summers – Eduardo Cabra, compositor
- Pedro Páramo (Trilha sonora da Netflix) – Gustavo Santaolalla, compositor
Álbum do Ano
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
- Raíces - Gloria Estefan
- Puñita de Yocahú - Vicente García
- Al Romper La Burbuja - Joaquina
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Palabra de To's (Seca) - Carín León
- Caju - Liniker
- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? - Patito Feo
Canção do Ano
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- DTMF - Bad Bunny
- El Día Del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
- Otra Noche de Llorar - Mon Laferte
- Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
- Si Antes te Hubiera Conocido - Karol G
- #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
- Veludo Marrom - Liniker
Gravação do Ano
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- DTMF - Bad Bunny
- El Día Del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
- #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara - Zoe Gotusso
- Si Antes te Hubiera Conocido - Karol G
- Ao Teu Lado - Liniker
- Palmeras En El Jardin - Alejandro Sanz
Melhor Artista Revelação
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Melhor Álbum de Música Urbana
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Underwater - Fariana
- Naiki - Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
- Elyte - Yandel
Melhor Performance de Reggaeton
- Rauw Alejandro feat. Alexis & Fido – Baja pa’ acá
- Bad Bunny – Voy a llevarte pa pr
- Nicky Jam – Dile a él
- Lenny Tavárez – Brillar
- Yandel feat. Tego Calderón – Reggaeton malandro
Melhor Canção de Rap/Hip Hop
- El favorito de mami – Big Soto feat. Eladio Carrion
- Fresh – Trueno (Vencedor)
- Parriba – Akapellah feat. Trueno
- Sudor y tinta – J Noa & Vakero
- The – Arcángel
Melhor Álbum Pop Contemporâneo
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
- Cuarto Azul – Aitana
- Palacio – Elsa y Elmar
- Al Romper La Burbuja – Joaquina
- En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
Melhor Álbum Pop Tradicional
- Bogotá – Andrés Cepeda (Vencedor)
- Cursi – Zoe Gotusso
- Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall – Natalia Lafourcade
- Después De Los 30 – Raquel Sofía
Melhor Canção de Pop/Rock
- Ángulo Muerto – Leiva
- Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia (vencedor)
- Lucifer – Lasso
- No Llames Lo Mío Nuestro – Joaquina
- Tu Manera De Amar – Debi Nova
- Un Último Vals – Joaquín Sabina
Melhor Álbum Instrumental
- Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
- Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
- Ida e Volta - Yamandu Costa
- Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
- Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Melhor Álbum de Jazz Latino
- Hamilton de Holanda Trio Live in NYC - Hamilton de Holanda (vencedor em empate)
- La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
- Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio
- Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet (vencedor em empate)
- Golden City - Miguel Zenón
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Espanhola)
- Marco Barrientos – Exaltado
- Christine D’clario – La novia
- Israel & New Breed – Coritos Vol. 1
- Marcos Vidal – Aquí estamos
- Marcos Witt – Legado
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
- Razão da Esperança - Paloma Possi
- Onde Guardamos As Flores? - Resgate
- Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
- A Maior Honra - Julliany Souza
Melhor Álbum de Música Infantil
- Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande
- Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu
- Cenas Infantis - Palavra Cantada
- Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero
- Jirafas - Rita Rosa
Melhor Álbum Folclórico
- Susana Baca – Conjuros
- Kerreke, Daniela Padrón – Joropango
- Sílvia Pérez Cruz & Juan Fal – Lentamente
- Julieta Rada – Candonbe
- Voces Del Bullerengue – #Anonimas&Resilientes
Melhor Álbum de Tango
- José Colángelo – Colángelo… Tango
- Orquesta Típica Daniel Ruggiero – Piazzolla para orquesta tipica
- Giovanni Parra Quinteto – Milonguín
- Richard Scofano, Alfredo Minetti – Shin-Urayasu
- Sexteto Fantasma – La inevitable tentación de ir a contramano
- Tanghetto – En vivo 20 años
Compositor do ano
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Melhor Álbum de Música Flamenca
- Andrés Barrios – KM.0
- Las Migas – Flamencas
- Kiki Morente – Azabache
- Ángeles Toledano – Sangre sucia
Melhor Projeto Gráfico de um Álbum
- Cuarto azul – Aitana
- Cuba and beyond – Chucho Valdés, Royal Quartet
- Gigante – Leiva
- Masters of our roots – Albita & Chucho Valdés
- Por esas trenzas – Lourdes Carhuas
Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea
- Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag – Giovanni Piacentini (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)
- Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale) (Vencedor)
- I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana – Marvin Camacho (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)
Melhor Arranjo
- Sapato velho – Rafael Beck e Felipe Montanaro
- Te deseo muy felices fiestas (Have yourself a merry little Christmas) – David Bisbal
- Procuro olvidarte – Versión sinfónica – Brava feat. Vaneth Sandoval
- Bach’s Cuban concerto for piano and tres – Joachim Horsley feat. Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends
- Camaleón – Cesar Orozco & Son Ahead (Vencedor)
- Flight 962 – Cassio Vianna Jazz Orchestra
Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
- Bodhiria – Judeline
- Caju – Liniker
- Cancionera – Natalia Lafourcade (Vencedor)
- Enquanto os distraídos amam – Pedro Emílio
- Love Cole Porter – Antonio Adolfo