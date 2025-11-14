Veja quem são os vencedores do Grammy Latino 2025

Liniker foi indicada a sete categorias. CANDICE WARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 26ª edição do Grammy Latino 2025 acontece nesta quinta-feira (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Nas categorias já premiadas, a brasileira Liniker conquistou três troféus: Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa ("Caju"); Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa ("Caju"); Melhor Canção em Língua Portuguesa ("Veludo Marrom"). Ela concorreu em outras quatro categorias.

Também do Brasil, BaianaSystem levou a melhor na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa por O Mundo Dá Voltas.

O Grammy Latino celebra os principais nomes da música latina do último ano. Como é tradição, os primeiros vencedores são anunciados em uma pré-cerimônia realizada algumas horas antes do evento principal.

Nesta edição, artistas como Bad Bunny e a dupla CA7RIEL & Paco Amoroso estão entre os grandes destaques. Entre os brasileiros mais indicados, figuram nomes como Liniker, Marina Sena, Ana Castela e Alcione.

Confira os vencedores do Grammy Latino 2024

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin

Fugacidade - Janeiro

Caju - Liniker

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Coisas Naturais - Marina Sena

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Só Quero Ver - BK’ & Evinha

Demoro a dormir - Djonga ft. Milton Nascimento

Caju - Liniker

A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil

Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Casa Coração - Joyce Alane

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané

Universo De Paixão - Natascha Falcão

Transespacial - Fitti

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Veludo Marrom - Liniker

Maravilhosamente Bem - Júlia Mestre

Ouro de Tolo - Marina Sena

Transe - Zé Ibarra

Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza spalding

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto

Alcione - Alcione

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2

Pagode Da Mart'nália - Mart'nália

Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

Sentido - 5 A Seco

Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna

Pique - Dora Morelenbaum

Divina Casca - Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

O Mundo Dá Voltas - Baianasystem

Colinho - Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga

Big Buraco - Jadsa

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Let's Go Rodeo - Ana Castela

José & Durval - Chitãozinho & Xororó

Obrigado Deus - Léo Foguete

Transcende (Ao Vivo/Deluxe) - Lauana Prado

Do Velho Testamento - Tierry

Melhor Videoclipe Versão Longa

Papota - Ca7riel & Paco Amoroso

Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari

Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte

Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno

Milton Bituca Nascimento (Varios Artistas) - Flavia Moraes, video director; Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado, video producers

Melhor Videoclipe Versão Curta

EL CLúB - Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - Bk'

#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

Cura Pa Mi Alma - Vera Grv

Full Time Papi - Guitarricadelafuente

Melhor Álbum de Rock

Legado – A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo) – Marilina Bertoldi

A Tres Días de la Tierra – Eruca Sativa

Gigante – Leiva

Novela – Fito Paez

Melhor Álbum Pop/Rock

Vándalos – Bandalos Chinos

Malhablado – Diamante Eléctrico

Malcriado – Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín

Ya Es Mañana – Morat

R – RENEE

Melhor Álbum de Merengue/Bachata

Alex Bueno – El más completo

Eddy Herrera – Novato apostador

Milly Quezada – Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana

Melhor Álbum Tropical Contemporâneo

Mike Bahía – Calidosa

Vicente García – Puñito de Yocahú

Pedrito Martínez – Ilusión óptica

Alain Pérez – Bingo

Puerto Candelaria – Fiesta Candelaria

Melhor Música para Mídia Visual

Cada Minuto Cuenta (Trilha sonora original da série do Prime Video) – Pedro Osuna, compositor

Cien Años De Soledad (Trilha sonora da série da Netflix) – Camilo Sanabria, compositor

El Eternauta (Trilha sonora da série da Netflix) – Federico Jusid, compositor

In The Summers – Eduardo Cabra, compositor

Pedro Páramo (Trilha sonora da Netflix) – Gustavo Santaolalla, compositor

Álbum do Ano

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Papota - Ca7riel & Paco Amoroso

Raíces - Gloria Estefan

Puñita de Yocahú - Vicente García

Al Romper La Burbuja - Joaquina

Cancionera - Natalia Lafourcade

Palabra de To's (Seca) - Carín León

Caju - Liniker

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Patito Feo

Canção do Ano

Baile Inolvidable - Bad Bunny

Bogotá - Andrés Cepeda

Cancionera - Natalia Lafourcade

DTMF - Bad Bunny

El Día Del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso

Otra Noche de Llorar - Mon Laferte

Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

Si Antes te Hubiera Conocido - Karol G

#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

Veludo Marrom - Liniker

Gravação do Ano

Baile Inolvidable - Bad Bunny

DTMF - Bad Bunny

El Día Del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso

#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara - Zoe Gotusso

Si Antes te Hubiera Conocido - Karol G

Ao Teu Lado - Liniker

Palmeras En El Jardin - Alejandro Sanz

Melhor Artista Revelação

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Melhor Álbum de Música Urbana

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Underwater - Fariana

Naiki - Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Elyte - Yandel

Melhor Performance de Reggaeton

Rauw Alejandro feat. Alexis & Fido – Baja pa’ acá

Bad Bunny – Voy a llevarte pa pr

Nicky Jam – Dile a él

Lenny Tavárez – Brillar

Yandel feat. Tego Calderón – Reggaeton malandro

Melhor Canção de Rap/Hip Hop

El favorito de mami – Big Soto feat. Eladio Carrion

Fresh – Trueno (Vencedor)

Parriba – Akapellah feat. Trueno

Sudor y tinta – J Noa & Vakero

The – Arcángel

Melhor Álbum Pop Contemporâneo

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Cuarto Azul – Aitana

Palacio – Elsa y Elmar

Al Romper La Burbuja – Joaquina

En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

Melhor Álbum Pop Tradicional

Bogotá – Andrés Cepeda (Vencedor)

Cursi – Zoe Gotusso

Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall – Natalia Lafourcade

Después De Los 30 – Raquel Sofía

Melhor Canção de Pop/Rock

Ángulo Muerto – Leiva

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia (vencedor)

Lucifer – Lasso

No Llames Lo Mío Nuestro – Joaquina

Tu Manera De Amar – Debi Nova

Un Último Vals – Joaquín Sabina

Melhor Álbum Instrumental

Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis

Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Ida e Volta - Yamandu Costa

Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

Melhor Álbum de Jazz Latino

Hamilton de Holanda Trio Live in NYC - Hamilton de Holanda (vencedor em empate)

La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band

Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio

Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet (vencedor em empate)

Golden City - Miguel Zenón

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Espanhola)

Marco Barrientos – Exaltado

Christine D’clario – La novia

Israel & New Breed – Coritos Vol. 1

Marcos Vidal – Aquí estamos

Marcos Witt – Legado

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi

Razão da Esperança - Paloma Possi

Onde Guardamos As Flores? - Resgate

Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares

A Maior Honra - Julliany Souza

Melhor Álbum de Música Infantil

Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande

Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu

Cenas Infantis - Palavra Cantada

Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero

Jirafas - Rita Rosa

Melhor Álbum Folclórico

Susana Baca – Conjuros

Kerreke, Daniela Padrón – Joropango

Sílvia Pérez Cruz & Juan Fal – Lentamente

Julieta Rada – Candonbe

Voces Del Bullerengue – #Anonimas&Resilientes

Melhor Álbum de Tango

José Colángelo – Colángelo… Tango

Orquesta Típica Daniel Ruggiero – Piazzolla para orquesta tipica

Giovanni Parra Quinteto – Milonguín

Richard Scofano, Alfredo Minetti – Shin-Urayasu

Sexteto Fantasma – La inevitable tentación de ir a contramano

Tanghetto – En vivo 20 años

Compositor do ano

Edgar Barrera

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Melhor Álbum de Música Flamenca

Andrés Barrios – KM.0

Las Migas – Flamencas

Kiki Morente – Azabache

Ángeles Toledano – Sangre sucia

Melhor Projeto Gráfico de um Álbum

Cuarto azul – Aitana

Cuba and beyond – Chucho Valdés, Royal Quartet

Gigante – Leiva

Masters of our roots – Albita & Chucho Valdés

Por esas trenzas – Lourdes Carhuas

Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea

Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag – Giovanni Piacentini (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)

Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale) (Vencedor)

I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana – Marvin Camacho (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)

Melhor Arranjo

Sapato velho – Rafael Beck e Felipe Montanaro

Te deseo muy felices fiestas (Have yourself a merry little Christmas) – David Bisbal

Procuro olvidarte – Versión sinfónica – Brava feat. Vaneth Sandoval

Bach’s Cuban concerto for piano and tres – Joachim Horsley feat. Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends

Camaleón – Cesar Orozco & Son Ahead (Vencedor)

Flight 962 – Cassio Vianna Jazz Orchestra

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação