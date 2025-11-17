Música

Notícia

Planeta Atlântida anuncia line-up para edição de 30 anos

Anitta, Alok, Matuê, João Gomes e Jota Quest estão entre as atrações do festival, que será realizado nos dias 30 e 31 de janeiro, em Atlântida, no litoral norte gaúcho

Zero Hora

