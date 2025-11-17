Planeta Atlântida anuncia line-up para edição de 30 anos

Alok, Anitta e João Gomes estão as atrações do Planeta Atlântida 2026.

O Planeta Atlântida anunciou, nesta segunda-feira (17), as atrações que marcam a edição de 30 anos do maior festival de música do sul do Brasil. Anitta, Alok, Matuê e João Gomes estão entre os artistas que subirão ao palco da Saba, em Atlântida, nos dias 30 e 31 de janeiro. O evento é uma realização de Grupo RBS e DC Set Group, com patrocínio master de Renner, Banrisul, Coca-Cola, PUCRS e KTO.

Um dos festivais brasileiros mais longevos em atividade, o Planeta Atlântida reafirma em 2026 a mistura de gêneros que fez do evento no litoral norte gaúcho um dos palcos mais ecléticos do país. Mesclando nomes da nova geração com artistas que fizeram história nas últimas três décadas, o line-up vai do pop ao trap, do eletrônico ao piseiro, passando por rock, funk e pagode.

Fenômeno da música brasileira, com hits globais e grandes nomes do pop internacional como parceiros, Anitta retorna ao palco onde já realizou shows memoráveis. Homenageada neste ano com o prêmio Vanguardista no Billboard Mujeres Latinas en la Música, a poderosa vai levantar o público da Saba, com energia e hits como Envolver, Bang ou Joga Pra Lua.

A festa eletrônica será comandada por Alok, eleito o terceiro maior DJ do mundo em 2025 pela revista britânica DJ Mag, a mais importante do segmento, e conhecido por shows recheados de efeitos visuais.

Um dos maiores nomes do trap no país, Matuê foi o primeiro e único rapper brasileiro até o momento a superar a marca de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais. Em 2026, levará à Saba uma nova era com o lançamento do álbum XTRANHO.

João Gomes, o cantor de 23 anos que colocou o piseiro no topo do Brasil, chega pela primeira vez ao palco do Planeta. Na semana passada, o pernambucano conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa por Dominguinho, ao lado de Mestrinho e Jota.pê. Também neste ano, foi escolhido para estrear o projeto Tiny Desk Brasil, somando mais de 3,3 milhões de visualizações.

Uma banda que já pode se considerar de casa é Jota Quest, que fará o Planeta pular pela 16ª vez ao som de hits como Dias Melhores, Fácil e Só Hoje. Com a mesma formação desde o início da carreira, o grupo mineiro é a atração de fora do Estado que mais se apresentou no festival e representa muito bem o conceito desta edição: o sentimento não muda.

A diversidade do Planeta Atlântida também abrange o gênero mais escutado no Brasil: o sertanejo. Zé Neto & Cristiano, uma das duplas mais bem-sucedidas do país, estará na Saba em 2026 cantando modões como Barulho de Foguete, Notificação Preferida e Largado às Traças. Os planetários também vão cantar as sofrências junto com uma das rainhas do sertanejo, Simone Mendes. Outra dupla de sucesso que vai marcar presença no festival é Diego & Victor Hugo.

E não poderia faltar pagode: Menos é Mais convida Matheus Fernandes vai criar um saboroso clima de churrasquinho na Saba. Os pagodeiros de Brasília acumulam mais de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e prometem embalar o público. Quem deve garantir o romantismo é Belo, que fará sua estreia no palco do Planeta Atlântida. Aos 51 anos, o cantor vive um momento especial em sua carreira integrando o elenco da novela Três Graças, da Globo. Ludmilla, que lançou o álbum Fragmentos no início do mês, volta ao festival com toda a sua versatilidade - do funk ao pagode.

Com seu Escândalo Íntimo, a gaúcha Luísa Sonza fará a Saba ferver cantando hits e entregando muita coreografia. Reforçando a presença do trap, os shows de WIU, Veigh com Supernova e Brandão também irão agitar o Planeta. Ebony vai comprovar por que as mulheres estão conquistando cada vez mais destaque na cena.

A nova geração do pop brasileiro também será representada pela cantora catarinense Isa Buzzi. O baile funk está confirmado e quem vai fazer o público descer até o chão é Dennis, DJ, produtor e compositor que começou a carreira ainda nos anos 1990, tocando em bailes cariocas, e foi um dos principais responsáveis pela popularização do gênero. Na Saba, o artista contará com a participação da filha, a cantora Tília. Já o Bonde do Tigrão garantirá a nostalgia funkeira.

Atração que não poderia faltar na Saba, Armandinho, recordista de shows no Palco Planeta, fará sua 18ª participação na maior festa do verão gaúcho. Ainda no reggae, a banda paulista Maneva também marcará presença. Na mesma vibe ensolarada, Vitor Kley retornará ao festival com seu pop rock leve e contagiante. Com participações especiais de artistas gaúchos, Comunidade Nin-Jitsu mostrará sua famosa chalaça celebrando a parceria de décadas com o Planeta Atlântida — essa será a 21ª apresentação da tradicional banda porto-alegrense no festival.

E não faltará rock para o público curtir. Em especial, das bandas gaúchas, que sempre ganham espaço no Planeta Atlântida e não seria diferente nesta edição de 30 anos. É o caso de Nenhum de Nós e Reação em Cadeia. Já os brasilienses da banda Raimundos também agitarão os rockeiros presentes na Saba.

Celebrando o legado de um ídolo do festival, Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. tocarão sucessos da banda que fez história no Planeta Atlântida. Quem também irá garantir a festa no litoral norte é o grupo de Caxias do Sul Syon Trio, que tem conquistado o Brasil e traz o consagrado Baile da Syon e seus remixes pela primeira vez ao Estado. E, como já é tradição, Neto Fagundes dará as boas-vindas aos planetários em 2026.

— O Planeta Atlântida, que atravessou gerações, segue pulsando como uma das maiores celebrações culturais do Brasil. Há 30 anos, nosso ritmo eclético faz o som ganhar vida e transforma música, emoção e alegria em uma experiência única no sul do país — destaca Gustavo Sirotsky, diretor artístico do Planeta Atlântida.

O evento respeita a classificação etária. Menores de 14 anos não poderão entrar, mesmo acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Atrações do Planeta Atlântida 2026

Anitta

Alok

Matuê

João Gomes

Jota Quest

Menos é Mais convida Matheus Fernandes

Zé Neto & Cristiano

Simone Mendes

Diego & Victor Hugo

Belo

Ludmilla

Luísa Sonza

WIU

Veigh com Supernova

Brandão

Ebony

Isa Buzzi

Dennis

Tília

Bonde do Tigrão

Armandinho

Maneva

Vitor Kley

Comunidade Nin-Jitsu (com participação de Vera Loca, Da Guedes, Rafael Malenotti, MC Jean Paul e DJ Cabeção)

Nenhum de Nós

Reação em Cadeia

Raimundos

Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr.

Syon Trio

Neto Fagundes

A história do Planeta

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na sede campestre da Saba, na praia de Atlântida, no litoral norte gaúcho. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do Planeta, levando aos planetários mais de 900 horas de música.

O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho, em um encontro de gerações que completa 30 anos em 2026.

Desconto de 40%OFF